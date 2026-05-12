Проспект Гагарина сегодня является одной из ключевых транспортных артерий Нижнего Новгорода. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Проспект Гагарина сегодня является одной из ключевых транспортных артерий Нижнего Новгорода. Магистраль, растянувшаяся на более чем 11 километров, встречает автомобилистов, прибывших со стороны Арзамаса, Богородска и Мурома. На проспекте Гагарина соединились разные эпохи – современные новостройки, сталинки и промышленные здания. Еще 100 лет назад здесь была практически загородная дорога, окруженная пустырями, небольшими деревнями и селами, а сегодня – это крупнейшая транспортная артерия города. Рассказываем, каким был раньше проспект Гагарина и как выглядит сейчас.

Как появился проспект Гагарина

До второй половины XIX века территория нынешнего проспекта Гагарина представляла собой проселочную дорогу, однако оставалась одной из важнейших в Нижегородской губернии. Она была гористая, песочная, часто петляла между поселениями – Караваиха, Бекетовка, – чтобы путники могли остановиться и переночевать. Именно по этой дороге можно было добраться до Арзамаса, Саранска, Тамбова и Пензы. Носила она соответствующее название – Арзамасский тракт.

Одно из поселений, находившееся на Арзамасском тракте, – предместье «Мыза». Существует версия, что такое название населенному пункту дал выходец из Прибалтики, председатель Нижегородского уголовного суда К. М. Ребиндер, который владел деревней Ляхово. В конце XVIII века он приобрел земли возле Московской и Арзамасской дороги и образовал на ней ферму, получившую название «Мыза» на прибалтийский манер. В переводе с финского «мыза» означает загородный дом или дача с собственным хозяйством. После этого события дорога была переименована в Мызинское шоссе. В конце XIX – начале XX века рядом возникла железнодорожная станция «Мыза», связанная с Ромодановским вокзалом.

Раньше на месте проспекта Гагарина была проселочная дорога. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Активное развитие этой местности началось после революции. Тогда советская власть активно осваивала окраины городов с помощью строительства крупных предприятий, рабочих поселков и ведомственного жилья. Так к 30-м годам XX века еще некогда проселочная дорога начала приобретать черты важной городской магистрали. В этот период она получила название Ворошиловское шоссе в честь Климента Ворошилова – одного из главных советских военачальников и политических деятелей. Кроме того, местность вокруг Ворошиловского шоссе была объединена в Ворошиловский район города Горький.

После Великой Отечественной войны район начал приобретать промышленный характер, а переезд на тогда еще Ворошиловское шоссе завода «Гидромаш» сделал магистраль одним из крупных индустриальных центров.

Позже проспект Гагарина был переименован в Арзамасское шоссе – по дороге осуществлялся выезд из Горького в Арзамас. Название сохранилось вплоть до 60-х годов. В тот период магистраль получила свое современное название в честь космонавта Юрия Гагарина, погибшего в 1968 году.

Главные достопримечательности проспекта Гагарина

Парк «Швейцария»

«Швейцария» является одним из самых больших и красивых парков Нижнего Новгорода. Он растянулся на 3,5 километра вдоль Оки, а его площадь составляет 380 гектаров. История этого места началась более 100 лет назад: на крутых склонах над Окой росли редкие леса, а нижегородцы называли эту местность «русской Швейцарией», сравнивая с европейской природой.

В 1903 году территорию начали засаживать деревьями. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В 1903 году территорию начали засаживать деревьями. В посадках участвовали ученики гимназий, преподаватели и их родители. Основу будущего леса составили березы, сосны, липы и лиственницы, некоторые из которых сохранились до сих пор. В дореволюционные годы парк оставался прогулочной зоной на окраине города: здесь устраивали пикники, гуляли семьи и снимали дачи.

Парк несколько раз переименовывали, и название "Швейцария" он получил 1992 году. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Полноценное развитие территории началось ближе к 1960-м годам. Тогда парк, который местные продолжали называть «Швейцарией», официально носил имя Петра Кринова, а затем получил название «Парк имени Ленинского комсомола». В 1958 году его начали активно благоустраивать силами студентов и комсомольцев, после чего он превратился в полноценный парк культуры и отдыха. Здесь появились танцевальные площадки, аттракционы, летние кафе, колесо обозрения и зоопарк. Историческое название «Швейцария» вернули только в 1992 году.

Во время реконструкции из парка убрали аттракционы и обустроили прогулочные зоны. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

К 2010-м годам парк сильно обветшал, поэтому к 800-летию Нижнего Новгорода здесь провели масштабную реконструкцию. Старые аттракционы демонтировали, а территорию превратили в современное прогулочное пространство со спортивными и детскими площадками, фонтанами, зонами отдыха и смотровой площадкой с видом на нижнюю часть города.

Промышленный проспект Гагарина

На проспекте Гагарина сосредоточено огромное количество заводов, которые начали строиться в советские годы. Одним из символов промышленного Нижнего Новгорода считается завод «Нител», история которого начинается в 1919 году. Он появился еще в советское время как предприятие оборонной и радиоэлектронной промышленности. Во времена СССР здесь производили оборудование для армии и авиации.

На проспекте Гагарина находятся сразу несколько крупных промышленных предприятий. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Еще одно знаковое предприятие проспекта – «Гидромаш». Завод специализировался на производстве авиационных шасси и гидравлических систем для самолетов. Предприятие сотрудничало с крупнейшими советскими авиационными конструкторскими бюро, а его продукция использовалась на военных и гражданских самолетах.

Сегодня проспект Гагарина остается важной промышленной территорией Нижнего Новгорода. Здесь по-прежнему работают крупные предприятия, научные организации и производственные комплексы.

Дворец спорта «Нагорный»

Дворец спорта «Нагорный» является одной из самых узнаваемых построек на проспекте Гагарина. Здание было открыто в 1965 году, в период активной застройки магистрали. Тогда в СССР большое внимание уделяли массовому спорту, и появление крупного дворца спорта считалось признаком современного индустриального города.

Сначала комплекс получил название Дворец спорта профсоюзов и стал домашней площадкой для нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Здесь проходили матчи чемпионатов СССР, а позже — КХЛ. Для нескольких поколений нижегородцев поездка «в Нагорный» ассоциировалась прежде всего с хоккеем, шумными трибунами и атмосферой большого спорта. Помимо этого, на площадке проходили концерты, партийные мероприятия, ледовые шоу и городские праздники. На сцене «Нагорного» выступали многие советские и российские артисты, а сам дворец долгое время оставался крупнейшим залом города.

Дворец спорта "Нагорный" был открыт в 1965 году. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В 2007 году здание прошло масштабную реконструкцию. Обновили фасады, ледовую арену, зрительские трибуны и внутренние помещения. После реконструкции комплекс получил современное название – культурно-развлекательный комплекс «Нагорный». Пока здание остается домашней площадкой «Торпедо», однако в ближайшее время команда начнет играть в новом Ледовом Дворце Volga на Стрелке.

Сталинки на проспекте Гагарина

Проспект Гагарина невозможно представить без сталинской архитектуры. Магистраль начала застраиваться в 30-х годах прошлого века, а наиболее активное развитие получила уже после Великой Отечественной войны. Тогда здесь начали открываться крупные промышленные предприятия, и для инженеров, партийной элиты, сотрудников предприятий начали строить жилье.

Сталинки на проспекте Гагарина начали строить в 30-е годы. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Дома на проспекте Гагарина отличаются особой монументальностью, присущей сталинской архитектуре: высокие арки, массивные фасады, эркеры, лепнина, колонны и большие окна создавали ощущение столичного масштаба.

Одним из самых известных зданий считается дом №116, построенный в 1937 году. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Одним из самых известных зданий считается дом №116, построенный в 1937 году. Это один из ранних примеров сталинского неоклассицизма на проспекте Гагарина. Дом проектировали для инженерно-технических работников оборонных предприятий. Здание выделяется даже сегодня: симметричный фасад, декоративные карнизы, полукруглые балконы и большие арочные окна делают его похожим скорее на московские дома 1930-х годов, чем на типичную нижегородскую застройку. Внутри – широкие лестничные клетки и высокие потолки, характерные для довоенных домов.

Музей-квартира академика Андрея Сахарова

Одним из самых известных адресов на проспекте Гагарина является дом №214. Именно здесь физик, создатель советской водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров провел в ссылке шесть лет.

Ученый попал в Горький в 1980 году, когда раскритиковал решение советских властей о вводе войск в Афганистан. В ответ на дерзость академика его с женой отправили в Нижний Новгород и поселили в обычную многоэтажку в спальном районе на проспекте Гагарина. Все время за ученым следили сотрудники КГБ, ни одно его действие не оставалось без внимания, а на телефоне велась прослушка. Несмотря на это, Сахаров продолжал писать статьи, письма и обращения в защиту политзаключенных и прав человека.

Сахаров провел в ссылке в Нижнем Новгороде шесть лет. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Горьком физик провел целых шесть лет, пока в 1986 году Михаил Горбачев лично не разрешил Сахарову вернуться в Москву.

Сейчас в месте ссылки ученого открыли музей в честь Андрея Сахарова. Он состоит из двух частей. В первой можно познакомиться с жизнью и деятельностью физика, а вторая представляет собой мемориальную квартиру, в которой прошли годы ссылки Сахарова.

Проспект Гагарина сейчас

На проспекте Гагарина соединились сразу несколько эпох. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Сегодня проспект Гагарина является одной из главных магистралей Нижнего Новгорода. Он начинается почти в центре и тянется через Советский и Приокский районы до выезда из города. Улицу можно назвать летописью нижегородской истории: здесь соседствуют крупные заводы, сталинки, современные многоэтажки и торговые центры. В глубине проспекта много прогулочных зон и скверов, в которых можно скрыться от шумной магистрали. В последние годы здесь активно ремонтируют дороги, обновляют фасады домов и благоустраивают общественные пространства.