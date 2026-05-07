В авиакатастрофе погибли два человека. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Азовском немецком национальном районе Омской области потерпел катастрофу легкомоторный самолет Аэропракт-22. В результате падения погибли два человека – 25-летний командир судна Михаил Вылегжанин и 45-летний летчик-наблюдатель нижегородец Алексей Астафьев. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, воздушное судно, эксплуатируемое ООО «Авиабаза», выполняло авиационные работы и упало около 13:00 по местному времени вблизи деревни Кошкарево.

Обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Имя Алексея Астафьева хорошо известно в профессиональном сообществе лесных пожарных. Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, мужчина пришел в профессию в 1999 году – тогда он начал службу парашютистом-пожарным в Приволжской авиабазе Авиалесоохраны. Уже в первые годы его ждали суровые испытания: в 2001 году он принимал участие в тушении крупного лесного пожара на территории Арзамасского лесхоза.

После реорганизации Приволжской авиабазы в ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» Алексей Астафьев остался в строю, переквалифицировавшись в летчиков-наблюдателей. Именно ему, уже опытному воздушному разведчику, пришлось работать на ликвидации огненной стихии аномально жаркого лета 2010 года. С 2024 года Алексей Астафьев работал летчиком-наблюдателем в федеральной Авиалесоохране.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах падения самолета. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судно. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия: проверяется исполнение законодательства о безопасности полетов.