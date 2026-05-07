Двое нижегородских ветеранов отправились на Парад Победы в Москву

7 мая из Нижнего Новгорода в Москву отправились двое ветеранов Великой Отечественной войны – 102-летний Василий Курицын и 100-летний Вазген Оганесян. Фронтовиков пригласили на Парад Победы на Красной площади в качестве почётных гостей. Это уже в второй визит ветеранов в столицу на 9 мая, ранее они приезжали на Парад в честь 80-й годовщины Победы.

Василий Курицын родился в Ардатовском районе. Осенью 1943 года его призвали в армию, после школы сержантов в Муроме с июля 1944-го стрелковый полк, где он служил, вошёл в состав 2-го Украинского фронта. Ветеран прошёл Венгрию, Румынию, Австрию, Чехословакию. Победу он встретил в городе Пельгржимов. После войны Василий Курицын переехал в Городец, где живёт уже более 70 лет в браке с супругой. У них двое детей, трое внуков и семь правнуков. Ветеран активно участвует в патриотической работе и общественной жизни.

– Для меня участие в Параде Победы – особенное событие! В прошлом году я впервые побывал там и до сих пор храню эти воспоминания. Очень хочется снова почувствовать эту атмосферу, увидеть размах праздника в столице, – сказал Василий Яковлевич.

Вазген Оганесян родился в Армении. В 1944 году его призвали в армию: служил в сапёрной роте, затем в пограничных войсках. После войны трудился буровым мастером, водителем, общий стаж – 50 лет. В 1998 году переехал в Нижний Новгород к дочери. Ветеран воспитал пятерых детей, у него 11 внуков и 17 правнуков.

– Для меня участие в Параде Победы имеет огромное значение! Это большая честь! Я очень волновался в предвкушении этой долгожданной поездки, поэтому плохо спал этой ночью. Надеюсь, у меня будет возможность пожать руку президенту на трибунах, – рассказал Вазген Григорьевич.

Для нижегородцев подготовлена насыщенная программа: экскурсия по Москве-реке, праздничный концерт в Национальном центре «Россия» и посещение Центрального музея Вооружённых сил.