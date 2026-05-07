Движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде полностью откроют в августе

Проезд по Мызинскому мосту полностью откроют в августе. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде полностью восстановят уже в августе этого года. Хотя завершить капитальный ремонт переправы должны только в декабре. О том, как продвигается работы и что еще предстоит сделать подрядчику во время публичных слушаний по исполнению городского бюджета за 2025 год рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев.

Напомним, путепровод через Оку был построен еще 45 лет назад. К первому масштабному ремонту моста приступили в январе 2025 года.

Чтобы минимизировать неудобства автомобилистов и пассажиров общественного транспорта работы разбили на три этапа, в которые входили разборка дорожного покрытия, замена и ремонт балок пролетных строений, усиление опор, бетонирование распределительной плиты, гидроизоляция, замена деформационных швов и опор освещения, устройство водоотводной системы и нового дорожного покрытия, а также ремонт тротуаров с заменой ограждения.

Как рассказал Вадим Нанаев, ремонт путепровода Мызинского моста выполнен уже на 77 процентов. Полностью завершены работы по первому и второму этапам. Третий включает непосредственно восстановление проезжей части: монтаж балок, установку ограждений и ремонт дорожного покрытия.

Выполнять монтаж балок рабочие начнут уже в мае, а по завершении всех работ на мосту полностью возобновят движение транспорта. Открыть проезд планируют в конце августа.

Отметим, согласно контракту, завершить все работы на путепроводе должны 5 декабря 2026 года.

