Движение по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде полностью откроют в августе

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Движение транспорта по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде полностью восстановят уже в августе этого года. Хотя завершить капитальный ремонт переправы должны только в декабре. О том, как продвигается работы и что еще предстоит сделать подрядчику во время публичных слушаний по исполнению городского бюджета за 2025 год рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев.
Напомним, путепровод через Оку был построен еще 45 лет назад. К первому масштабному ремонту моста приступили в январе 2025 года.
Чтобы минимизировать неудобства автомобилистов и пассажиров общественного транспорта работы разбили на три этапа, в которые входили разборка дорожного покрытия, замена и ремонт балок пролетных строений, усиление опор, бетонирование распределительной плиты, гидроизоляция, замена деформационных швов и опор освещения, устройство водоотводной системы и нового дорожного покрытия, а также ремонт тротуаров с заменой ограждения.
Как рассказал Вадим Нанаев, ремонт путепровода Мызинского моста выполнен уже на 77 процентов. Полностью завершены работы по первому и второму этапам. Третий включает непосредственно восстановление проезжей части: монтаж балок, установку ограждений и ремонт дорожного покрытия.
Выполнять монтаж балок рабочие начнут уже в мае, а по завершении всех работ на мосту полностью возобновят движение транспорта. Открыть проезд планируют в конце августа.
Отметим, согласно контракту, завершить все работы на путепроводе должны 5 декабря 2026 года.
