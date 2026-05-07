Ремонт дорог по нацпроекту стартовал в Нижегородской области.

В Нижегородской области стартовала дорожная ремонтная кампания-2026, которая проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, подрядчики уже приступили к работам на 15 участках общей протяжённостью 168,6 километра. Параллельно в активной фазе находятся работы на 12 мостах и путепроводах — их общая длина составляет 713 погонных метров.

На некоторых объектах строители уже выполнили значительные объёмы. Например, на дорогах «Б. Арья — Б. Красногор — Содомово — Б. Козляна — Карпуниха» и «Шахунья — Туманино — Фадька — Малиновский» провели укрепление основания методом ресайклинга — это холодное восстановление асфальта, которое серьёзно усиливает дорожную основу. На десяти трассах полностью уложили выравнивающий слой асфальтобетона.

Почти готова дорога «Крутой Майдан — Салалей», а также несколько подъездов: от трассы М-7 к селу Ивановское, к деревне Горный Борок и селу Слободское, а также подъезд к рабочему посёлку Сухобезводное от автодороги «Нижний Новгород — Шахунья — Киров».

Всего на 2026 год заключены госконтракты на ремонт 125 объектов дорожной сети. Общая протяжённость участков, которые планируют привести в нормативное состояние, превышает 600 километров. Общая стоимость контрактов — 21 миллиард рублей. Работы идут по графикам, а полностью завершить ремонт и сдать объекты в эксплуатацию рассчитывают до конца сентября.

Исполняющий обязанности директора ГУАД Александр Денисов отметил, что старт ремонтной кампании — ответственный этап. Сейчас дорожники региона приступили к работам практически на всех ключевых объектах. Особое внимание в этом году уделяют комплексному подходу: укладывают новый асфальт и устанавливают барьерные ограждения, дорожные знаки, обновляют остановки общественного транспорта. Задача — к сентябрю поэтапно сдать больше 600 километров качественных и безопасных дорог, чтобы жители и гости области почувствовали реальные перемены уже в этом сезоне.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом Владимиром Путиным и действует в стране с 2025 года. Его главная цель — обеспечить людей современной и качественной инфраструктурой. В рамках проекта приводят в порядок дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт и повышают безопасность движения.