Нижегородские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде.

Стали известны итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сезона 2025-2026 годов. По словам мэра Юрия Шалабаева, нижегородцам есть чем гордиться: сразу два ученика из Нижнего Новгорода стали победителями этого престижнейшего интеллектуального состязания. Диана Лаубган из гимназии №67 показала лучший результат по немецкому языку, а Тимофей Бацын из лицея №40 стал сильнейшим по экономике. При этом Тимофей также вошёл в число призёров по информатике и физике - блестящий результат для одного человека.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, всего честь столицы Приволжья на финальном этапе защищали 28 школьников. Каждый из них прошёл долгий путь: победы на школьном, муниципальном и региональном уровнях, а за плечами - сотни часов упорной работы, разбор сложнейших заданий и глубокое погружение в предметы, которое далеко выходит за рамки обычной школьной программы.

Ребята соревновались с умнейшими учениками со всей страны по математике, физике, русскому и иностранным языкам, литературе, информатике, астрономии и другим дисциплинам. Призёрами заключительного этапа стали ещё 9 учащихся из Нижнего Новгорода. Свои высокие результаты показали ребята из школ №9, 125, 179, 85, школы №30 имени Антоновой, а также лицеев №40, 38 и 82.

- Приятно поздравлять этих целеустремленных и одаренных детей, в их победах - большой вклад и поддержка педагогов и родителей. Ребятам - новых успехов и поступления в вузы мечты. Родителям и педагогам – сил и спокойствия во время ЕГЭ, - написал Юрий Шалабаев.