Студенты ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» могут получить до 1 млн рублей в первый год

Студенты нижегородского ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» смогут получить до 1 миллиона рублей поддержки в первый год обучения по новой программе «Грант 360». Кампус запускает расширенную приёмную кампанию на 2026–2027 учебный год: абитуриентам предложат девять сетевых образовательных программ, четыре из которых запущены впервые.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, кампус – один из ключевых региональных проектов по подготовке кадров для цифровой экономики. Программы разработаны вместе с ведущими вузами и индустриальными партнёрами.

– Мы создаём комплексные условия, чтобы сильнейшие абитуриенты со всей России могли получить передовое образование и финансовую поддержку для профессионального роста – до одного миллиона рублей в первый год обучения, – сказал глава региона.

«Грант 360» покрывает до 100% стоимости проживания в коливингах кампуса, включает ежемесячные стипендии до 60 тысяч рублей и единовременную выплату на старте. Получить его могут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам.

Замгубернатора Егор Поляков сообщил, что количество сетевых программ выросло с пяти до девяти. Среди новых направлений бакалавриата: проектирование телекоммуникационных систем (с ННГУ им. Н.И. Лобачевского) для подготовки специалистов по спутниковой связи, сетям 5G/6G и перспективным телекоммуникационным решениям, а также инженерия ИИ-управляемых робототехнических систем (с НГТУ им. Р.Е. Алексеева), выпускники которой смогут разрабатывать программное обеспечение для робототехники и создавать интеллектуальные робототехнические комплексы. Кроме того, для магистрантов открываются две программы: биоинженерия (совместно с ННГУ) и правовое обеспечение использования искусственного интеллекта (совместно с НИУ – филиалом РАНХиГС).

Помимо этого, охраняется приём на пять программ, запущенных в предыдущие годы: бакалавриат по технологиям искусственного интеллекта (с НИУ ВШЭ), сопряжённой разработке ПО и «железа» (ННГУ), специалитет по информационной безопасности (НГТУ), а также магистерские программы по цифровым двойникам и компьютерному зрению.

Зампред правительства Екатерина Солнцева уточнила, что приёмная кампания стартует во второй половине июня 2026 года. И.о. ректора Дмитрий Колесников добавил, что студенты получат не только знания, но и доступ к реальным технологическим проектам, развитую инфраструктуру и одну из крупнейших систем грантовой поддержки в стране.

Создание сети современных кампусов ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.