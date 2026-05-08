Более 30 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдет в регионе в мае. Фото: Минпром Нижегородской области

В мае 2026 года жителей Нижегородской области ждёт новая серия ярмарок под брендом «Покупайте нижегородское». Региональные предприниматели и самозанятые смогут совершенно бесплатно представить свою продукцию — торговые места им предоставят муниципальные власти. Всего в этом месяце запланировано более 30 таких мероприятий, которые пройдут в разных уголках региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, ярмарки помогают местным бизнесменам повысить узнаваемость, а покупателям — найти качественные товары от проверенных производителей. Часто ярмарки приурочивают к дням сёл и городов, государственным и народным праздникам, а также фестивалям народных промыслов. В мае больше всего ярмарок пройдёт в Павловском и Уренском муниципальных округах.

Чтобы получить бесплатное место, предпринимателю нужно обратиться в администрацию своего муниципалитета. Полный график ярмарок и контактные данные ответственных лиц опубликованы на сайте регионального министерства промышленности.

Напомним, что обо всех мерах поддержки бизнеса — как федеральных, так и региональных — можно узнать в центре «Мой бизнес». Там же работает бесплатная горячая линия 8 (800) 301-29-94. Центр создан в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который инициировал президент Владимир Путин для формирования долгосрочного экономического роста.

КОНКРЕТНО

График ярмарок в мае:

8 мая: м.о.г. Первомайск, ул. Октябрьская, д.7В (9 мая);

15 мая: г.о.г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.1 (в преддверии Дня города);

26 мая: Шатковский м.о., р.п. Шатки, центральная площадь (День российского предпринимательства);

27 мая: г. Балахна, в районе МБУК «РДК» (День российского предпринимательства);

28 мая: Лысковский м.о., г. Лысково, пер. Кадушина, д.7, районный Центр народных промыслов, ремесел и туризма «Рассвет» (День памяти князя Г.А.Грузинского);

