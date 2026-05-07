Электросудно рассчитано на 140 пассажиров. Фото: верфь «Эмпериум».

На верфи «Эмпериум» в Ленинградской области спущено на воду пассажирское электросудно «Петергоф», которое будет передано нижегородской судоходной компании «Водоходъ». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Судно оборудовано двумя прогулочными палубами. Фото: верфь «Эмпериум»

Новое судно продолжает линейку проекта «Москва 2.0» и уже в ближайшее время выйдет на речные маршруты. «Петергоф» представляет собой двухпалубный электрогибрид, рассчитанный на 140 пассажиров. На борту организованы три салона разного класса В носовой и кормовой частях судно расположены две открытые прогулочные палубы, с которых можно любоваться рекой и закатным небом. Судно почти не оставляет экологического следа в городе: при движении отсутствует запах выхлопных газов, вибрации и шум сведены к минимуму.

При движении судно почти не издает шум и вибрации. Фото: верфь «Эмпериум»

Одно из ключевых преимуществ – гибридная силовая установка. В чисто электрическом режиме «Петергоф» способен работать до восьми часов, а активация гибридной схемы растягивает автономность до 20 часов.

Напомним, в 2023 году «Водоходъ» уже запустил в Нижнем Новгороде пассажирский катамаран на электродвижении «ЭкоходЪ 2». Теперь к нему присоединится более вместительный «Петергоф».

Кроме того, в прошлом году в Нижегородской области было спущено на воду первое российское речное электрическое колесное судно «Минин», которое было полностью спроектировано и построено в регионе. Зимой специалисты завершали отделочные работы внутри водного транспорта. Ожидалось, что в навигацию 2026 года судно уже начнет курсировать между Нижним Новгородом и Бором.