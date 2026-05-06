Тихая охота в мае: Какие грибы можно найти в Нижегородской области в последний месяц весны

Сезон "тихой охоты" продолжается в нижегородских лесах. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Нижегородской области грибной сезон начался еще в апреле. Тогда в лесах региона начали появляться первые строчки, которые были еще совсем маленькими и редкими. Однако уже спустя месяц случился настоящий грибной бум: в начале мая нижегородцы выходят из лесов с огромными корзинами строчков. Рассказываем, как долго продлится это изобилие и какие еще дары можно найти в нижегородских лесах.

Весенние находки: строчки, сморчки и саркосцифы

Строчки традиционно открывают сезон «тихой охоты» в нижегородских лесах. Чаще всего они появляются ближе к концу апреля, однако в этом году их начали собирать уже в начале из-за потепления в марте. Строчки предпочитают хорошо прогреваемые солнцем участки: лесные опушки, поляны, обочины лесных дорог и тропинок. Как сообщают нижегородцы в социальных сетях, эти грибы можно найти в лесах Чкаловского, Шатковского, Балахнинского, Володарского и Городецкого районов.

При употреблении строчков в пищу важно помнить, что в них содержится токсин гиромитрин, который может нанести серьезный вред здоровью. Грибы нужно обязательно отварить, а затем слить воду и промыть. Только после этого они будут готовы для дальнейшего употребления.

Строчки легко перепутать со сморчками. У первых шапочка более приплюснутая, а вторые имеют более вытянутую форму. Сморчки обладают более выраженным вкусом. Их следует искать в лиственных лесах, особенно там, где много осин, а также вблизи водоемов, в низинах и оврагах.

Еще один привлекающий внимание гриб – саркосцифа алая. Он имеет красные чашечки, которые заметны издалека. Его можно есть, однако чаще всего его используется для украшения блюд.

Редкость из Красной книги

Наблюдаются в этом году в нижегородских лесах и краснокнижные грибы. В социальных сетях местные жители делятся фотографиями саркосомы шаровидной. В народе его называют «ведьмин котел». Свое прозвище гриб получил за характерный внешний вид: бархатистое темно-коричневое плодовое тело диаметром 6–8 сантиметров напоминает котелок, наполненный желеобразной жидкостью. Именно из-за этой особенности его еще называют «земляное масло».

Специалисты уверены, что подобная находка является сенсацией для Нижегородской области. До 2017 года в регионе было известно лишь одно место его обитания – в Пижемском заказнике. Позднее благодаря научным волонтерам были обнаружены еще три локации. В социальных сетях сообщается, что такой гриб можно встретить в Чкаловском и Семеновском районах.

Важно помнить, что саркосома шаровидная находится под строгой охраной. Сбор этого гриба категорически запрещен, и за нарушение этого правила грозит серьезная ответственность. В ряде стран он и вовсе считается видом на грани полного исчезновения.