Уже несколько лет в Нижнем Новгороде ведется строительство двух новых станций метро – «Площадь Свободы» и «Сенная». За этот период была проведена огромная работа. В этом году должен завершиться еще один важный этап – проходка обоих тоннелей от станции «Горьковская» до «Площади Свободы». После нескольких месяцев подготовительных работ, связанных с обеспечением безопасности в историческом центре, ключевой перегон готовится к запуску. Параллельно, работы ведутся и на других строительных площадках. Рассказываем, о строительстве метро в Нижнем Новгороде 2026: последние новости, сроки завершения.

Хронология строительства метро в Нижнем Новгороде

Напомним, работам по продлению метро в нагорной части города предшествовали длительные обсуждения. Развитие проект будущих станций получил только в 2023 году, когда был подписан контракт с генподрядчиком АО «Моспроект-3». Подготовительные площадки начались в 2022 году, а полноценное строительство развернулось в 2023 году. Изначально открытие станций ожидалось в 2025 году, однако срок был сдвинут на 2026 год, а потом и вовсе на конец 2027-го.

Последние новости о строительстве метро в Нижнем Новгороде 2026

«Разморозка» улицы Горького

Длительное время этот участок был заморожен и на нем не велось никаких работ, связанных непосредственно с прокладкой метро. Прежде чем преступить, здесь укрепили фундамент одного из зданий и провели защитные работы в двух памятниках архитектуры. Сейчас эти работы уже подошли к концу, а специалисты оформляют всю необходимую документацию.

Сейчас строительство возобновилось. Специалисты вынули больше 10 тысяч кубов земли, смонтировали 256 тонн металлических конструкций и почти закончили котлован. В начале мая залили бетонное основание – для этого потребовалось более 70 спецмашин. Когда бетон окрепнет, сверху соберут пути, по которым под землю запустят проходческий щит «Владимир», которому предстоит вырыть будущие тоннели между «Горьковской» и будущей станцией «Площадь Свободы».

Изначально прокладка тоннелей должна была начаться в июле-августе 2025 года, затем в марте 2026 года, однако старт сдвинули на лето 2026. Такая задержка связана с необходимостью укрепить фундамент. Первый щит пройдёт на глубине 20 метров в сторону «Площади Свободы» — всего 729 метров. Трассу проложат так, чтобы аккуратно обойти исторический квартал.

– Проходку обоих тоннелей на перегоне от тупиков за станцией «Горьковская» до демонтажной камеры на станции "Площадь Свободы" планируется завершить в этом году, – подтвердили «КП-Нижний Новгород» в генподрядной организации «Моспроект-3».

Укрепление грунта на для будущей «Площади Свободы»

На этой площадке перед метростроителями стояла важная задача по укреплению грунта из-за слабой и неоднородной почвы. Для этого специалисты применили специальную технологию, которая создала под землей монолитный массив, способный выдержать колоссальные нагрузки и от проходящих щитов, и от будущих тоннелей. Работы заняли два года. За это время под землей пробурили восемь тысяч скважин, в которые заливалась цементная смесь, перемешиваясь с грунтом и образуя прочную опору для дальнейшего строительства.

Осенью прошлого года отсюда начали вынимать грунт — всего вывезли 34 тысячи кубов. А весной приступили к самой станции: в глубоком котловане собрали арматурный каркас и залили первый бетон. Первая партия небольшая – 11 кубов, но это только старт. Всего на ближайшую секцию уйдёт больше 580 кубов бетона. Постепенно из бетона и металла вырастут стены и перекрытия будущей станции.

Возведения стации «Сенная»

На этом участке уже завершены оба тоннеля, соединяющие «Площадь Свободу» и «Сенную». Тоннелепроходческий щит «Владимир» преодолел 1500 метров и смонтировал 1072 кольца обделки. Сейчас в тоннелях идет монтаж инженерного оборудования.

Теперь стройка сосредоточена на создании самой станции и её технических помещениях. Сначала взялись за тупики на улице Родионова. По технологии «стена в грунте» уже сделали 14 крупных секций: для каждой вынимали землю, ставили металл и заливали бетон. Всего будет больше сотни таких секций, которые образуют под землёй 30-метровые стены.

Специально для возведения тупиков открытым способом на улице Родионова построили временную дорогу, которая растянулась в районе улицы Ковровского и домом №11 на Родионова. Движение транспорта организовано по четырем полосам в обе стороны.

Следом за основанием и стенами станционного блока строители поднялись на средний ярус технических помещений. На площадке смонтировали арматурный каркас внушительных размеров – 24,5 на 10 метров при толщине 400 мм. В него уложили 20 тонн металлической арматуры и залили более 100 кубометров бетона, сформировав плиту перекрытия. Сейчас конструкции проходят технологический уход, после чего начнётся подъём на следующий уровень.

Главное же, что на этом участке начали формировать саму станцию. Ещё до того, как похожие работы стартовали на «Площади Свободы», здесь уже залили первые бетонные конструкции. В подземном котловане смонтирована арматура, подан первый бетон, и теперь растут монолитные стены и перекрытия. Станция на глубине около 16 метров понемногу обретает очертания.

Сроки завершения строительства метро в Нижнем Новгороде

По последним данным, работы по продлению Автозаводской линии метро должны завершиться к декабрю 2027 года. Ранее ожидалось, что поезда до «Площади Свободы» и «Сенной» запустят уже в этом году. Однако сроки были сдвинуты из-за сложности строительства вблизи объектов культурного наследия. Под землей в центре города сосредоточено огромное количество исторических коммуникаций, некоторые из которых даже отсутствовали на картах.

В планах на 2026 год соединить тоннелями площади Горьковскую и Свободу, а также возвести станционные комплексы. В 2027 году специалисты займутся внутренней отделкой, и станции наконец распахнут двери для пассажиров.

Параллельно работы по строительству станции «Сормовская» ведутся и в нижней части города. Она станет продолжением Сормовско-Мещерской линии. Ее планируют открыть к 2029 году.