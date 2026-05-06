444 укуса клещей и 129 пострадавших детей зафиксировано в Нижегородской области

Почти 16% исследованных клещей оказались заражёнными.

С начала сезона активности клещей в Нижегородской области зарегистрировано уже 444 обращения к медикам, среди пострадавших – 129 детей. Случаи зафиксированы в 44 муниципалитетах и семи районах Нижнего Новгорода. При этом число обращений за неделю снизилось в 12 раз, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи атакуют прямо рядом с жильём – на придомовых территориях произошло около половины всех укусов. Ещё 21% случаев пришёлся на садовые участки, 16% – на парки и скверы, и лишь 13% – на леса. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Бору – 36 случаев, а также в Кстовском, Павловском и Ветлужском округах, Дзержинске и Выксе.

Все снятые с людей клещи прошли лабораторное исследование. Почти каждый шестой оказался заражён боррелиями, также выявлены возбудители анаплазмоза и эрлихиоза. Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 82 человека, большинство из них – дети.

Каждый второй случай произошёл рядом с домом.

В регионе продолжаются акарицидные обработки: уже обработано более 41 гектара территорий – от школ и лагерей до парков и кладбищ. Специалисты напоминают, что безопасно посещать обработанные зоны можно лишь спустя трое суток.

Жителям советуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и домашних животных. При укусе важно как можно быстрее обратиться к врачу.

По данным федерального Роспотребнадзора, с начала сезона в России зарегистрировано более 25 тысяч обращений из-за укусов клещей. От клещевого энцефалита уже привились свыше 1,9 млн человек, а эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.