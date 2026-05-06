Движение на федеральных трассах в Нижегородской области ограничат из-за ремонта.

Федеральные трассы Нижегородской области готовятся к дорожному сезону. Уже в начале мая на нескольких ключевых магистралях — М-7 «Волга», Р-158 Нижний Новгород – Саратов и Р-177 «Поветлужье» — начнутся плановые ремонтные работы. Подрядчики займутся заменой дорожного покрытия, обновлением и обустройством инфраструктуры. В планах на 2026–2028 годы — привести в порядок около 150 километров трасс в регионе.

Первыми в списке — участки на обходе Нижнего Новгорода (М-7, 415–429 км) и в Лысковском округе (498–507 км), там заменят верхний слой асфальта. На трассе Р-158 работы развернутся сразу на трёх отрезках: в Шатковском округе (125–138 км), в Дальнеконстантиновском (40–46 км) и ещё на одном небольшом участке на 38–40 километре. На двух из них — замена покрытия, а вот на участке с 40 по 46 километр капремонт с расширением до четырёх полос. На трассе Р-177 «Поветлужье» в Семёновском округе (94–113 км) обновят и верхний, и нижний слои дорожного покрытия. Кроме того, на этой же трассе капитально ремонтируют два малых моста — через реку Люнда у деревни Боковая и через реку Зимара возле Больших Ключей.

Кроме того, начался ремонт моста через Кудьму на арзамасской трассе – из-за этого по пятницам и воскресеньям в районе поселка Дружный возникают большие заторы.

В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» предупреждают: на время работ на этих участках введут ограничения — скорость снизят, проезжую часть сузят, а на двухполосных отрезках возможно реверсивное движение. Водителей просят планировать маршрут заранее, быть внимательными и строго следовать временным знакам.