«Ребята выкладывались на 300%»: Главный тренер «Чайки» Подалинский – о бронзе Кубка Харламова и завершении сезона

Хоккейный клуб «Чайка» стал бронзовым призёром Кубка Харламова. Подопечные Алексея Подалинского завершили сезон 5 мая, уступив ярославскому «Локо» в шестом матче полуфинальной серии. Но то, как нижегородцы прошли этот путь, заслуживает отдельного рассказа.

К шестой игре команды подошли с невероятной предысторией. «Чайка» уступала в серии 0-3 — это практически приговор в плей-офф. Но хоккеисты проявили стальной характер, выиграли две важнейшие встречи подряд и вернули интригу. Шестой матч должен был стать либо финалом воли, либо точкой.

И начало выдалось для нижегородцев идеальным. Уже на четвёртой минуте Виктор Фёдоров замкнул передачу Глеба Пугачёва. А спустя четыре минуты Тимур Муханов после стремительной контратаки удвоил преимущество — 2:0. Казалось, «Чайка» летит.

Но «Локо» начал камбэк ещё в первом периоде. Андрей Пустовой сократил отставание, а за 18 секунд до перерыва Роман Лутцев восстановил равенство — 2:2.

Второй период принёс нижегородцам ещё больше проблем. Пустовой оформил дубль и впервые вывел ярославцев вперёд. А за 41 секунду до конца периода случился курьёзный гол: шайба рикошетом от своего же игрока Владимира Кузнецова залетела в ворота «Чайки» — 2:4. Казалось, это конец.

Но не для этой команды. За три секунды до сирены Лев Сальников на пятаке подправил шайбу рукой себе на клюшку и добил в ворота! Гости взяли запрос на блокировку вратаря, но арбитры после видеопросмотра засчитали чистый гол — 3:4. Нижегородцы снова были в игре.

Третий период решал всё. Главным моментом стало первое и единственное удаление «Чайки». «Локо» реализовал большинство усилиями Андрея Елезова и установил окончательный счёт — 5:3. Путевка в финал уехала в Ярославль.

После игры главный тренер «Чайки» Алексей Подалинский признался, что состояние тяжёлое: ребята верили, что способны пройти «Локо», и отдавались на 300 процентов.

- С учётом того, какой тяжелый плей-офф мы прошли, начиная с плей-ин, а потом были тяжелейшие серии с «Ирбисом» и «Омскими Ястребами», в концовке сегодня просто не хватило концентрации, хотя ребята горели до последней секунды, - сказал он на пресс-конференции по итогам матча.

Сезон для «Чайки» завершён. Команда завоевала бронзовые медали, подарила болельщикам яркие эмоции и доказала: она не сдаётся никогда.

«Чайка» поблагодарила тренерский штаб, игроков, персонал и преданных болельщиков, которые гнали команду вперёд при любых обстоятельствах.