Опера на Чкаловской лестнице и оркестр на Стрелке: Фестиваль «Человек Альфа» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая

Открытие фестиваля состоится на Чкаловской лестнице. Фото: организаторы фестиваля

Международный фестиваль искусств «Человек Альфа» (6+) пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая. Он объединит более десяти площадок, где музыка встретится с наукой, а городская среда станет сценой. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Программа фестиваля искусств включает несколько направлений: академическая музыка, научно-просветительский блок, сайт-специфик и специальные проекты. Музыкальную часть представят Теодор Курентзис, Хибла Герзмава, Борис Березовский и другие звезды мировой и российской сцены. В рамках просветительской программы исследователи расскажут о взаимодействии искусства и науки. Также нижегородцев и гостей города ожидают перформансы и музыкальные маршруты, встроенные в городскую среду.

Открытие фестиваля состоится на Чкаловской лестнице, где будет представлена масштабная оперная инсталляция в жанре пастиччо по мотивам «Божественной комедии» Данте Алигьери. Завершится программа большим концертом на Стрелке с участием ведущих солистов и оркестра Нижегородского театра оперы и балета.

– Масштабная оперная инсталляция на одном из главных символов города — Чкаловской лестнице, выступления в Пакгаузах, которые созданы для концертов классической музыки, и в противовес им — «уютные» уличные концерты, закрытие фестиваля на Стрелке и многие другие события позволят нижегородцам и гостям города погрузиться почти на две недели в уникальную атмосферу, выходящую за пределы обычных музыкальных событий, – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Отметим, площадками фестиваля станут Чкаловская лестница, Пакгаузы, филиалы Нижегородского государственного художественного музея, Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина, Усадьба Рукавишниковых, Театр юного зрителя и набережная Федоровского.

