Ремонт моста через Кудьму на арзамасской трассе завершится к осени.

На федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Нижегородской области приведут в порядок мост через реку Кудьму, который находится за посёлком Дружный. Здесь уже выставили ограждения и предупреждающие знаки.

Водители уже успели оценить масштаб неудобств: из-за начавшихся ограничений на участке регулярно собираются многокилометровые пробки. Особенно тяжело проезжать здесь в пятницу вечером и в воскресенье, когда тысячи нижегородцев едут на дачи и возвращаются обратно. Так, перед первыми майскими праздниками пробки начинались от Ближнего Борисова, расположенного в четырех километрах от переправы.

По информации ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, работы продлятся до конца августа. На всё это время движение по мосту будет организовано по двум полосам вместо четырёх. Максимальная разрешённая скорость — 40 километров в час.

За это время специалисты отфрезеруют изношенное покрытие, нанесут гидроизоляцию, заменят деформационные швы, восстановят дренаж и водоотвод. Затем положат износостойкий щебёночно-мастичный асфальтобетон. Кроме того, на мосту установят новое металлическое барьерное ограждение по оси и перила из композитных материалов.

В дорожных службах пояснили, что такие планово-предупредительные работы позволяют устранить повреждения на ранней стадии и продлить срок службы сооружения без дорогостоящего капитального ремонта.

Так что тем, кто часто ездит по арзамасской трассе, стоит либо закладывать лишнее время на дорогу, либо искать пути объезда. До конца августа здесь будет тесно и медленно.