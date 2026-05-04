Бронзовые фигурки талисманов Нижнего Новгорода появились в кремле. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородском кремле появились две новые мини-скульптуры — символы приволжской столицы. Теперь за порядком в крепости «следят» дятел Гор и оленёнок Нино.

Оленёнок устроился внутри кремлёвских стен. Он опустился на колени и с интересом разглядывает макет старинного Нижнего Новгорода через увеличительное стекло. А дятел Гор облюбовал смотровую площадку у Северной башни — оттуда открывается вид на весь город, и птица словно наблюдает за происходящим с высоты.

Олененок НиНо опустился на колени и с интересом разглядывает макет старинного Нижнего Новгорода. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

У каждой скульптуры есть табличка с QR-кодом. Если его отсканировать, можно узнать историю появления двух неразлучных друзей.

Напомним, талисманы Нижнего Новгорода выбрали народным голосованием в 2020 году — в преддверии 800-летия города. Автором эскизов стал 19-летний нижегородец Никита Киселёв, который победил в многоэтапном конкурсе.

Образ дятла связан с историческим фактом: Нижний Новгород был основан на Дятловых горах. А оленёнка автор придумал, чтобы компания не была скучной — и здесь тоже не обошлось без отсылок. Ленточки на рогах Нино символизируют традицию нижегородцев завязывать ленты на Нижневолжской набережной на счастье. Количество лент не случайно: их ровно 13 — по числу башен Кремля.

Дятел Гор облюбовал смотровую площадку у Северной башни. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Теперь у горожан и туристов появился ещё один повод задержаться в Кремле — разглядеть новых обитателей и вспомнить, как появились их образы.

Традиция создавать новые точки притяжения для туристов, устанавливая на городских улицах маленькие скульптуры, родилась в 2001 году в польском городе Вроцлаве – именно тогда там появился первый бронзовый гном. Сегодня этих забавных человечков по всему Вроцлаву уже почти четыреста — они читают газеты у киосков, сидят на порогах кафе, толкают каменные шары, ездят на мотоциклах и даже сидят за решёткой в роли «заключённых». В России идею подхватили с не меньшим энтузиазмом, и сегодня, пожалуй, самый яркий пример — Калининград. Там с 2018 года живёт целое семейство хомлинов — маленьких домовых, имя которых происходит от английского home («дом»). Сегодня в Калининградской области уже семь хомлинов, и у каждого есть имя и своё место.