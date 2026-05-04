Бывший винный склад - одно из самых старинных зданий на улице Белинского. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще два столетия назад современная улица Белинского считалась окраиной города, где обрабатывались земли и пасли стада коров, а прилегающая к ней территория была городской пустошью. Позже там стали появляться винные склады и кирпичные заводы. Сейчас же улица протяженностью 3119 метров является одной из центральных в Нижнем Новгороде. Она тянется от площади Лядова до улицы Ковалихинской и разделяет Нижегородский и Советский районы города. Рассказываем, какой улица Белинского была несколько столетий назад и чем интересная сейчас.

История названия

Изначально улица Белинского называлась Напольной (так как была окраинной частью города и вела «на поле») и состояла из трех частей: Напольно-Монастырской, Напольно-Лесной и Напольно-Замковой.

В 1911 году часть улицы была названа в честь Виссариона Белинского в связи со 100-летием со дня рождения литературного критика и публициста. Позднее была переименована и вся улица.

Однако основная застройка улицы Белинского началась только в конце 1920 годов. Но уже к концу 1970 годов она стала одной из центральных улиц, по ней пустили трамвайные пути, связавшие некогда окраину с остальными частями быстро растущего города. Тогда же на улице стали появляться современные дома, похожие на сталинки, и классические кирпичные и панельные дома.

Самые интересные здания

Винный склад

Одним из самых старинных зданий на улице Белинского является Винный склад (сейчас – дом №61). Его возвели по проекту Владимира Пясецкого в 1901 году. Здание имело три этажа с подвалом, в котором хранили вино. Комплекс также включал жилой дом, навес для лошадей, сторожку, сарай и другие подсобные помещения.

По своему прямому назначению склад использовали до 1914 года, а потом на его территории разместили корпус завода «Старт», где во времена Великой Отечественной войны изготавливали снаряды.

Сегодня в здании располагаются банк, рестораны и магазины. Дом является объектом культурного наследия.

Народный дом – Театр оперы и балета

В 1903 году по проекту архитектора Павла Малиновского на улице возводят Народный дом. Возводили дом на частные пожертвования, большую часть которых внесли графиня Панина и Федор Шаляпин, давший концерт в пользу строительства. В прошлом веке дом включал в себя клуб, библиотеку и театр. А в канун революции 1905 году в нем размещались Нижегородский объединенный комитет РСДРП, штаб нижегородской дружины и лаборатория по изготовлению бомб.

Под театр оперы и балета имени Пушкина Народный дом перестроили в 1931 году. После реконструкции от него осталось всего несколько стен в зоне будущего зрительного зала.

Театр оперы и балета имени Пушкина Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Средной рынок

В конце XIX века на бывшей Новосенной площади располагался Средной базар. Туда с Новобазарной (сейчас – площадь Горького) была перенесена сначала торговля сеном, а затем и других товаров. Название базара было не случайным – он работал только по средам.

Сейчас рынок продолжает работать, но уже со вторника по воскресенье.

В конце XIX века на бывшей Новосенной площади располагался Средной базар. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Телецентр и телебашня

Напротив Средного рынка находится здание телецентра. Его строительство началось в 1955 году, а в 1957 году заработало Горьковское телевидение. С экранов прозвучало объявления диктора Зинаиды Ермоловой: «Дорогие телезрители! Начинаем пробную передачу из типового телевизионного центра. Смотрите фильм “Деньги”».

Тогда же рядом с телецентром была построена радиотелевизионная башня, спроектированная на размещение антенно-фидерных систем трех телевизионных каналов и двух радиовещательных станций.

Напротив Средного рынка находится здание телецентра. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первый кооператив

На улице Белинского нельзя не заметить целый квартал из деревянных двухэтажных домов XX века. Это квартал «Красный просвещенец», или первый жилищно-строительный кооператив в городе, расположенный в границах улиц Белинского, Невзоровых, Тверской и Ашхабадской. Членами кооператива были представители нижегородской интеллигенции: преподаватели, врачи, артисты, инженеры.

Отметим, квартал состоял из 14 домов на 4 квартиры с отдельным входом и два кирпичных дома на 8 квартир. При каждом доме были разбиты большие сады.

Деревянный дом в квартале «Красный просвещенец» Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Парки и скверы

На улице Белинского протяженностью более 3 километров расположены два больших парка и сквер.

Парк Кулибина

Парк Кулибина на улице Белинской появился уже в 1940 году. До этого там находилось Петропавловское кладбище, которое было закрыто в 1937 году, а могилы и склепы срыты. Сейчас на территории парка можно найти надгробный памятник на могиле И. П. Кулибина, монумент с горельефом Кулибина рядом с его могилой, бюст Кулибина ,стелу с барельефом на предполагаемом месте могилы бабушки Максима Горького Акулины Ивановны Кашириной, а также часовню в память о нижегородцах, погибших в Первой мировой войне.

Парк Пушкина

В 1880 году, после открытия в Москве памятника Пушкину было предложено отмечать день рождения поэта посадками деревьев. Через год в Нижнем Новгороде был выделен участок для создания «Пушкинского сада», однако первые деревья в парке высадили только спустя 26 лет.

В годы Великой Отечественной войны на территории парка проводили обучение отряды народного ополчения. А в 1950 годы в Пушкинском саду появился зоопарк, в котором горожане могли не только полюбоваться диковинными зверями, но и покататься на слоне.

Статус городского парка бывший сад получил лишь в 1990 году.

Парк А.С. Пушкина Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сквер 1905 года

Напротив театра оперы и балета в 1905 году был организован сквер 1905 года, названный так в честь первых нижегородских революционеров. К 1930 году там установили памятную стелу, которая сохранилась до сих пор.

Памятник, посвященный героям Первой русской революции, выглядит как композиция из блоков красного гранита, которые символизируют баррикады. На них высечены имена погибших и слова: «Без генеральной репетиции 1905 года победа Октябрьской революции 1917 года была бы невозможной. Ленин».

В центре композиции возвышается серая стела. На одной из ее сторон находится мозаичное панно, на котором изображен рабочий, ведущий вооруженный народ. С другой стороны высечены слова «Героям и мученикам революции пятого года».

Памятник, посвященный героям Первой русской революции Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Улица Белинского сегодня

Сегодня улица Белинского является одной из главных артерий города. На оживленной улице автобусы и автомобили встречаются с трамваями, а на соседней улице ведется строительство новой станции метро.

На самой Белинке и вблизи нее расположены несколько торговых центров и рынок, но есть на этой улице и места, где можно отвлечься от городской суеты – парки и сквер, прилегающие к улице, театр оперы и балета.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен