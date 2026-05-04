Общество4 мая 2026 9:14

«Достаточно соблюдать несколько нехитрых правил»: Нижегородские медики назвали ТОП-5 способов сохранить здоровье и ясность ума до глубокой старости

Юлия ВАСИЛИШИНА
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы, когда продолжительность жизни заметно возросла, все более актуальным становится вопрос не только количества прожитых лет, но и качества жизни. О том, как сохранить здоровье и ясный ум до глубокой старости, рассказала главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Нижегородской области Лидия Калинникова. По словам специалиста, для этого важно соблюдать лишь несколько нехитрых правил и выработать здоровые привычки.

Сбалансированное питание

- На самом деле здоровое долголетие – это гармония между физическим состоянием, психическим благополучием и социальной активностью, - уверена специалист. – Она держится на правильно подобранных повседневных привычках. И главной среди них является сбалансированное питание.

По мнению медиков, рацион обязательно должен включать в себя свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, полезные жиры из рыбы, орехов и оливкового масла, а также достаточное количество белка. Все это способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

- Важен не только рацион, но и объем съеденных продуктов, - уверена медик. – Стоит отказаться от переедания и чересчур больших порций. Также советую минимизировать потребление обработанных продуктов, сахара и трансжиров.

Регулярна физическая активность

Не менее пристальное внимание стоит уделить и своей физической активности. В настоящее время сидячий образ жизни является одним из главных факторов риска для здоровья.

- Для сохранения здоровья достаточно 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю, - рассказывает специалист. – Для этого подойдут плавание, езда на велосипеде, танцы или обычная быстрая ходьба. Также для поддержания мышечной массы стоит добавить силовые упражнения и упражнения для гибкости.

Физическая активность улучшает кровообращение, укрепляет сердце и сосуды, а также поддерживает здоровье костей и суставов. Кроме того, спорт способствует выработке эндорфинов — гормонов радости.

- Для пожилых людей важно делать физические упражнения для профилактики падений и переломов, - рассказала медик. – Особенно полезны будут гимнастика, йога и ходьба. Также важно следить за зрением и слухом, регулярно проверять здоровье, принимать препараты кальция и витамина D. Но делать это нужно только по назначению врачей.

Психическое здоровье

Для сохранения здоровья важное внимание должно уделяться и состоянию психики. Хронический стресс, тревожность и депрессия ускоряют процессы старения на клеточном уровне.

- Чтобы этого избежать, важно уметь управлять стрессом через медитацию, йогу и дыхательные практики, - уверена медик. – Также важны и обычные прогулки на природе. Все это должно стать частью повседневных привычек.

Кроме того, необходимо иметь цель в жизни. Если человека что-то вдохновляет, он живет дольше и чувствует себя счастливым. Это могут быть работа, хобби, волонтерство или забота о внуках.

Когнитивная активность

Также важной частью здорового долголетия является ясность ума. Для этого необходимы регулярные тренировки для мозга. Мозг, как и любая другая мышца, нуждается в постоянной нагрузке.

- Идеальными формами нагрузки могут стать изучение иностранных языков, чтение сложной литературы, решение головоломок и игра на музыкальных инструментах. Все это помогает формировать новые нейронные связи. Как показывает практика, люди, сохраняющие интерес к познанию нового, до глубокой старости сохраняют высокие показатели памяти и внимания.

Регулярные медицинские обследования

В пожилом возрасте важно регулярно проходить медицинские обследования. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.

- Контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови должны стать повседневной привычкой, - напоминает медик. – Кроме того, важно своевременно проходить вакцинации, так как это защищает от опасных инфекций.