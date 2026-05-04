Половина нижегородцев начнет зарабатывать 200 тысяч рублей через семь лет

Нижегородской области потребуется семь лет и семь месяцев для того, чтобы зарплата половины населения региона превысила 200 тысяч рублей. Как выяснили аналитики РИА Новости, четверть населения достигнет этой суммы уже через пять лет и три месяца, а 75% нижегородцев будут зарабатывать более 200 тысяч рублей чуть более чем через 10 лет. Таким образом, Нижегородская область оказалась на 14-м месте рейтинга регионов России по динамике зарплат.

В целом по России темпы чуть ниже. Половине россиян потребуется 8,3 года, чтобы начать зарабатывать более 200 тысяч рублей, 4,7 года уйдет на то, чтобы зарплаты четверти населения достигли этой отметки, и 11,4 года – у 75% населения.

По прогнозу, при сохранении текущих темпов роста зарплат уже через семь лет планку в 200 тысяч смогут преодолеть работники Чукотки, Татарстана, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Замыкают первую десятку Забайкальский край (7,1 года), Московская и Челябинская области (по 7,3 года), Якутия (7,5 года) и Удмуртия (7,6 года). Эксперты отмечают, что лидерство северных регионов обеспечивают высокие зарплаты в добывающих отраслях, а Татарстана – самый большой прирост зарплат за последние пять лет среди всех субъектов РФ.

В среднем по России медианная зарплата достигнет 200 тысяч чуть более чем через восемь лет. Но в пяти регионах на это потребуется более 13 лет. Хуже всего ситуация в республиках Северного Кавказа, где официальный рост зарплат невысок. В Ингушетии срок составит 22 года, в Чечне – 19 лет. Также в числе аутсайдеров – Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Дагестан.

При расчётах эксперты корректировали зарплаты на региональную потребительскую корзину, чтобы учесть разницу в ценах. Без этой корректировки разрыв между лидером и аутсайдером составлял бы 5,4 раза, а с учётом покупательной способности – 3,4 раза.