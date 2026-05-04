Летняя жара и дожди: Рассказываем, какая погода ждет нижегородцев в первую неделю мая

Похолодание придет в Нижний Новгород во второй половине недели. Фото: АНО «Центр 800».

Первая неделя мая приготовила для жителей Нижнего Новгорода настоящие погодные качели. Если начало недели порадует летним теплом и солнцем, то ко вторым майским праздникам погода значительно ухудшится. В эти дни синоптики советуют доставать из шкафов куртки и зонты.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», с самого утра понедельника, 4 мая, в городе установится ясная погода. Столбики термометров покажут комфортные +16, а уже к обеду воздух прогреется до летних +23 градусов. Правда, к вечеру небо начнут затягивать облака, но осадков по-прежнему не ожидается.

Настоящее лето придет в Нижний Новгород во вторник, 5 мая. День будет солнечным и жарким. Утром ожидается +20, а к обеду потеплеет до +27, вечером же температура не опустится ниже +15 градусов.

В среду, 6 мая, солнечная погода продолжит радовать нижегородцев. В этот день днем будет +26, а вечером +22. В ночное время столбики термометров опустятся до +16.

Во второй половине недели погода начнется портиться. В четверг, 7 мая, жара еще сохранится – синоптики обещают +27 градусов. Однако вечером температура понизится до +22, а в город придут дожди.

В пятницу, 8 мая, в Нижнем Новгороде похолодает до +21, а небо затянется тучами, и пойдет дождь. К ночи и вовсе температура опустится до +12 градусов.

В День Победы, 9 мая, в столице Приволжья совсем похолодает. В этот день синоптики прогнозируют +15 градусов днем и +13 к вечеру. При этом весь день будет идти дождь. Ночью столбик термометра и вовсе рухнет до +9 градусов. Планируя участие в праздничных мероприятиях, стоит одеться по-осеннему и не забыть дождевики и зонты.

Тенденция на похолодание сохранится и в воскресенье. Днем ожидается +14, вечером +13, а ночью снова +9. Дожди пройдут в утренние и ночные часы.

Несмотря на столь резкий контраст, синоптики призывают не удивляться. По данным специалистов, май в этом году укладывается в рамки климатической статистики.

– В мае 2026 года среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +12...+14 градусов – это в пределах климатической нормы. Осадков по Нижегородской области прогнозируется 35-50 мм, что близко к обычным значениям, – сообщила Ольга Мокеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».