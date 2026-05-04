Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая. Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Шалабаев, и оно обязательно для исполнения всеми ресурсоснабжающими и управляющими компаниями. Поводов для переноса сроков нет — синоптики обещают устойчивое тепло, причём температура будет даже выше климатической нормы.

Как только батареи перестанут греть, коммунальщики без паузы переключатся на летний режим. Впереди у теплоснабжающих компаний и домоуправляющих организаций традиционная горячая пора: ремонты, обновление оборудования, проверка и замена труб, опрессовка и промывка внутридомовых сетей — всё то, от чего зависит, насколько комфортно нижегородцам будет жить следующей зимой.

ОКО переходит на летний режим

Крупнейший поставщик тепла и горячей воды в городе — АО «Объединенный коммунальный оператор» — с 5 мая переводит свои котельные и теплосети на летний гидравлический режим. На языке специалистов это означает, что источники теплоснабжения продолжат работать, но исключительно на подачу горячей воды. Отопление отключат.

Напомним, ОКО обслуживает 53% потребителей Нижнего Новгорода — это Нижегородский, Советский, Приокский, Сормовский, Канавинский, Московский районы, а также части Ленинского. Автозаводской район и ещё несколько территорий находятся в зоне ответственности других ресурсников, но дата окончания отопительного сезона для всех едина.

Зимний сезон прошёл без серьёзных аварий

Нынешний отопительный сезон, стартовавший 23 сентября, выдержал проверку погодой. Были и длительные периоды выхолаживания, и резкие перепады температур, но, как отметили в ОКО, обошлось без серьёзных аварий и продолжительных отключений. Более того, количество повреждений на сетях предприятия снизилось на 5% по сравнению с аномально тёплой зимой 2024–2025 годов — что особенно показательно, учитывая разницу в погодных условиях.

Традиционно больницы, детские сады и другие социальные учреждения начинали получать тепло досрочно — по заявкам руководителей. И этот сезон не стал исключением.

Подготовка к следующей зиме уже идёт

Фактически коммунальщики начали готовиться к следующему отопительному сезону задолго до официального завершения текущего. С начала года АО «ОКО» уже заменило почти 15 километров тепловых сетей — это пятая часть от годового плана. Работы продолжатся с новой силой, как только батареи в домах окончательно остынут.