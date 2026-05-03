«Пари НН» уступил в гостях «Ахмату» со счётом 0:2

Два гола за пять минут решили исход матча. Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

Нижегородский «Пари НН» не сумел набрать очки в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, уступив грозненскому «Ахмату» со счётом 0:2. Эта игра стала первой для команды под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, сообщает «Чемпионат».

До перерыва нижегородцы старались действовать аккуратно и дисциплинированно, не позволяя хозяевам создать явное преимущество. Однако во втором тайме «Ахмат» резко прибавил и быстро решил исход встречи. На 55-й минуте счёт открыл Лечи Садулаев, а уже через пять минут преимущество хозяев удвоил Эгаш Касинтура.

Нижегородцы проиграли «Ахмату» в 28-м туре РПЛ. Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

После пропущенных мячей «Пари НН» попытался вернуться в игру, но создать по-настоящему опасные моменты у ворот соперника так и не удалось. Грозненцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы.

После 28 туров нижегородская команда остаётся на 15-м месте с 22 очками. Впереди – решающие игры сезона, где «Пари НН» необходимо набирать очки, чтобы сохранить место в элите. Уже 11 мая нижегородцы примут на своём поле московский ЦСКА.