Дзержинец лишился 1,8 млн рублей, работая курьером мошенников поневоле

59-летний житель Дзержинска стал жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудников госучреждений и убедили его выполнять роль курьера. Под предлогом «помощи» пожилым людям и «декларирования» средств он ездил по адресам в Нижнем Новгороде, забирал деньги и передавал их неизвестным. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, злоумышленники действовали по отработанной схеме. Они звонили, представлялись сотрудниками пенсионного фонда и других ведомств и давали четкие инструкции. Дзержинец не заподозрил обмана и согласился «подработать», фактически став посредником в передаче чужих денег.

В итоге общий ущерб составил около 1,8 млн рублей, из которых 600 тысяч – личные накопления самого мужчины, остальное – деньги, полученные им от пенсионеров, которых также ввели в заблуждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причастных к преступлению.

Правоохранители напоминают: сотрудники государственных структур не просят переводить деньги и не привлекают граждан к их сбору или передаче третьим лицам. При подобных звонках лучше сразу прервать разговор и проверить информацию через официальные каналы.