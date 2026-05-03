Происшествия3 мая 2026 15:30

Дзержинец лишился 1,8 млн рублей, работая курьером мошенников поневоле

Мужчину заставили собирать деньги у пенсионеров и передавать их аферистам
Евгения ФРОЛОВА
59-летнего жителя Дзержинска использовали как курьера в мошеннической схеме.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

59-летний житель Дзержинска стал жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудников госучреждений и убедили его выполнять роль курьера. Под предлогом «помощи» пожилым людям и «декларирования» средств он ездил по адресам в Нижнем Новгороде, забирал деньги и передавал их неизвестным. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, злоумышленники действовали по отработанной схеме. Они звонили, представлялись сотрудниками пенсионного фонда и других ведомств и давали четкие инструкции. Дзержинец не заподозрил обмана и согласился «подработать», фактически став посредником в передаче чужих денег.

В итоге общий ущерб составил около 1,8 млн рублей, из которых 600 тысяч – личные накопления самого мужчины, остальное – деньги, полученные им от пенсионеров, которых также ввели в заблуждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причастных к преступлению.

Правоохранители напоминают: сотрудники государственных структур не просят переводить деньги и не привлекают граждан к их сбору или передаче третьим лицам. При подобных звонках лучше сразу прервать разговор и проверить информацию через официальные каналы.