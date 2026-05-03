26 пожаров и 4 аварии произошли за сутки в Нижегородской области

Число техногенных пожаров в регионе заметно увеличилось. Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 техногенных пожаров произошло в Нижегородской области за минувшие сутки – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Среди наиболее частых случаев – возгорания бань, жилых домов, квартир, автомобилей и мусорных контейнеров. Также зафиксированы палы травы и мусора. Такие данные приводит региональное управление МЧС России.

При этом в области не было зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации. Но под контролем спасателей остается один инцидент – частичное разрушение жилого дома в Балахне.

Пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП. В авариях пострадали четыре человека, один был спасен. Погибших нет. В целом с начала года число аварий с участием спасателей снизилось, как и количество жертв на дорогах.

На водоемах региона происшествий за сутки не произошло. С начала года таких случаев стало значительно меньше, чем годом ранее.

В настоящее время силы МЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности. В регионе задействованы десятки тысяч специалистов и тысячи единиц техники.

По прогнозу синоптиков, 4 мая в области установится теплая и сухая погода – днем до +23 градусов, без осадков. При этом специалисты предупреждают о сохраняющемся риске природных пожаров и призывают жителей соблюдать правила безопасности, особенно при обращении с огнем и бытовыми приборами, при поездках за город на шашлыки.