Майские нововведения в законодательстве: Что изменится для нижегородцев этой весной

Защита выплат, новые возможности обжалования и контроль автошкол - нововведения вступят в силу уже в ближайшие недели. Фото: АНО «Центр 800».

В мае в Нижегородской области вступают в силу сразу несколько важных нововведений в законодательстве, которые коснутся социальной поддержки, судебной системы и финансовых услуг. Об изменениях рассказал председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своём телеграм-канале.

С 6 мая судебным приставам запретят списывать со счетов инвалидов и ветеранов средства, предназначенные для покупки реабилитационных устройств. Под защитой окажутся и расходы на дорогу к месту их приобретения, а также содержание собак-поводырей.

С 10 мая изменится порядок обжалования судебных решений: приказы мировых судей и решения районных судов можно будет оспорить в президиуме областного суда, минуя кассацию.

С 22 мая расширят поддержку многодетных семей. Сейчас семья рискует потерять выплату, если доход хоть немного выше установленного порога. Со вступлением в силу новых правил даже если доход превышает прожиточный минимум на 10%, семьи сохранят право на единое пособие. Причем решения об отказе с начала 2026 года пересмотрят автоматически.

С 28 мая Банк России получит доступ к федеральному регистру данных о гражданах – это упростит проверку заемщиков и снизит риск ошибок в кредитных историях.

В этот же день начнут публиковать рейтинги автошкол. Их оценят по результатам экзаменов и аварийности среди выпускников.