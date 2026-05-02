8 лет строгача и штраф 10 млн рублей получил экс-помощник лесничего на Бору

Незаконные рубки нанесли многомиллионный ущерб региону. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Борский городской суд вынес приговор бывшему помощнику участкового лесничего Василию Абросимову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и серии незаконных рубок леса в особо крупном размере. Общий ущерб лесному фонду превысил 3 млн рублей, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установило следствие, с 2019 по 2021 год мужчина, действуя из корыстных побуждений, давал указания сотруднику лесхоза занижать объемы древесины в официальных документах. После этого заключались договоры с подконтрольными лицами, а на делянках вырубалось значительно больше деревьев, чем было разрешено. Эти действия нанесли серьезный вред лесному хозяйству области.

На суде Абросимов вину не признал. Он заявил, что не обладал необходимыми полномочиями и не был свидетелем каких-либо нарушений.

С учетом предыдущего приговора, вынесенного в 2025 году, суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф более 10,7 млн рублей и лишен права занимать должности на госслужбе сроком на 6,5 лет.

Также суд постановил взыскать с осужденного свыше 3,3 млн рублей в пользу регионального министерства лесного хозяйства. Приговор пока не вступил в законную силу.