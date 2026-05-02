Нижегородские хирурги впервые выполнили пересадку печени

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко впервые провели трансплантацию печени. Сложная операция состоялась 12 апреля, заняла около пяти часов и прошла успешно. Благодаря слаженной работе медиков удалось спасти 49-летнюю пациентку с циррозом. Сейчас женщина уже выписана, но продолжает находиться под наблюдением специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным регионального минздрава, развитие трансплантационной помощи в области идет при поддержке федеральных экспертов центра имени Шумакова. С конца прошлого года в больнице уже выполняют пересадки почки и поджелудочной железы, а теперь к ним добавилась и трансплантация печени – один из самых сложных видов высокотехнологичной помощи.

Пациентка страдала циррозом с 2019 года. Болезнь прогрессировала, требуя регулярных госпитализаций. В конце 2025 года женщину включили в лист ожидания, а уже в марте появился шанс на спасительную операцию.

Как отметил исполняющий обязанности директора больницы Сергей Гамаюнов, пересаженный орган работает нормально, самочувствие пациентки удовлетворительное. Если восстановление пройдет без осложнений, она сможет вернуться к привычной жизни.