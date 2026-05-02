Нижегородец Фёдор Щукин станет новым главой Дагестана

Президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Федора Щукина – уроженца Нижегородской области, а ныне председателя Верховного суда Дагестана – на пост главы республики. Об этом президент заявил на встрече с представителями региона, отметив профессионализм и личные качества кандидата.

По словам главы государства, Щукин зарекомендовал себя как ответственный руководитель, хорошо известный не только в Дагестане, но и на федеральном уровне.

– Председатель Верховного суда – человек порядочный, последовательный, честный. И, вне всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей. Он работает принципиально, но бесконфликтно – это отдельный талант, – подчеркнул Путин.

Одновременно было предложено назначить Магомеда Рамазанова на должность премьер-министра Дагестана.

Действующий глава региона Сергей Меликов завершает работу – срок его полномочий истекает осенью, однако он перейдет на другую должность.

Справка «КП»

Федор Щукин родился в селе Починки Нижегородской области, окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета и сделал первые шаги в профессии именно здесь. Щукин работал мировым судьей, затем возглавлял Семеновский районный суд и занимал пост заместителя председателя Нижегородского областного суда.

В 2024 году он впервые получил назначение за пределами региона, став председателем Верховного суда Дагестана. Теперь карьера нижегородца может выйти на новый уровень – уже в качестве руководителя одного из крупнейших субъектов России.