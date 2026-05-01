Потепление придет в Нижний Новгород в ближайшие выходные

Заметное потепление придет в Нижний Новгород в эти выходные. Суббота еще будет прохладной и облачной, а воскресенье уже порадует солнцем и теплом. Такой прогноз дает сервис «Яндекс Погода».

Утро 2 мая встретит город привычной свежестью: будет около семи градусов, небо затянут плотные облака с редкими просветами. Днем температура за окном прогреется до 12 градусов, но небо останется хмурым. Хорошая новость в том, что осадков синоптики не обещают, так что зонт можно оставить дома. Ветер будет юго-западный и легкий, около четырех метров в секунду.

В воскресенье, 3 мая, природа наконец поймет, что на календаре уже последний месяц весны. С утра выглянет солнце, и воздух начнет быстро прогреваться. К обеду термометры покажут 17 градусов, облака появятся лишь ненадолго и общей картины не испортят. Погода вполне подойдет и для прогулок по набережной, и для посиделок на открытом воздухе.

Специалисты центра «Фобос» объясняют, что с началом мая в атмосфере над Европейской Россией стартует кардинальная перестройка. Над средней полосой сейчас раскинулся гребень азорского антициклона. Именно он помогает солнцу работать в полную силу. По предварительным прогнозам, уже на следующей неделе столбики термометров дотянутся до 25 градусов.