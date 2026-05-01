Полина Воробьева стала победительницей конкурса «Леди в погонах-2026».

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса «Леди в погонах-2026», организованного издательским домом «Комсомольская правда». Его участницами стали представительницы всех ключевых силовых ведомств и правоохранительных органов Нижегородской области.

Всех конкурсанток по праву можно считать настоящими героинями. Нежные и хрупкие в обычной жизни на работе все они проявляют настоящее мужество и храбрость. Они работают спасателями в МЧС, обеспечивают порядок на транспорте силами транспортной полиции, расследуют опасные преступления в Следственном комитете и в полиции, проверяют уровень заражений в Роспотребнадзоре и стерегут самых опасных преступников в исправительных колониях ГУФСИН. Все они носят погоны, но остаются настоящими леди.

Голосование продолжалось на сайте «Комсомольской правды» с 20 марта до 1 мая. За это время все посетители сайта успели проголосовать за своих любимых участниц. И сегодня мы готовы объявить имена победительниц.

Согласно итогам интернет-голосования, первое место заняла старший юрисконсульт юридической службы ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России, лейтенант внутренней службы Полина Воробьева. За нее свои голоса отдали 161 470 нижегородцев.

На втором месте оказалась инспектор первого контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Инна Першина, за которую было отдано 156 029 голосов.

Второе место заняла Инна Першина. Фото: Из личного архива героя публикации.

И, наконец, замыкает тройку лидеров ведущий специалист-эксперт Автозаводского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Алена Шевелева. За нее проголосовали 89 066 нижегородцев.

Замыкает тройку лидеров Алена Шевелева. Фото: Из личного архива героя публикации.

- Служу в Управлении с 2022 года в отделе эпидемиологического надзора, провожу проверку медицинских организаций, а также участвую в проведении эпидемиологических расследований, - рассказала о себе Алена. - Провожу санитарно-просветительскую работу среди населения Нижегородской области. Главная ценность в жизни - моя семья. В свободное от работы время занимаюсь творчеством, веду активный образ жизни.

В ближайшее время состоится награждение лидеров голосования, а интервью с победительницей вы сможете прочитать на сайте и в газете «Комсомольская правда».