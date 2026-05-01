Центр мирового уровня по исследованию долголетия появится в Нижнем Новгороде

Нижегородский университет имени Лобачевского выиграл конкурс на создание научного центра мирового уровня. Как рассказал ректор ННГУ Олег Трофимов, это будет НЦМУ «Медицина здорового долголетия и когнитивные технологии».

Разместится новый центр на базе НИИ биологии старения ННГУ. Его ученые займутся разработкой высокотехнологичных медицинских изделий, персонализированных моделей, методов диагностики и коррекции ранних признаков старения мозга. Как подчеркнул ректор, все эти решения имеют высокий потенциал для внедрения как в России, так и за рубежом.

Финансирование проекта на ближайшие пять лет, с 2026 по 2030 год, составит 1,16 миллиарда рублей. Работать центр будет в консорциуме с Российским центром неврологии и нейронаук, РНЦХ имени Петровского и МГТУ имени Баумана.

Возглавит центр доктор физико-математических наук Михаил Иванченко. Он назвал победу в конкурсе признанием высочайшего научного потенциала участников, а главной задачей - развитие технологий здорового долголетия и их практическое внедрение. Ученым предстоит научиться управлять биологическим возрастом, своевременно выявлять предриски ускоренного старения и устранять их.

Опорой для работы станет сеть из примерно 500 центров медицины здорового долголетия. Они откроются в каждом регионе России уже в 2027 году и смогут принимать до 3,5 миллиона человек в год.

— Это обеспечит охват всего населения страны, достижение национальной цели по активному долголетию – 78 лет к 2030 году, 81 год к 2036, и даст эффект человекосбережения, – считает Михаил Иванченко.