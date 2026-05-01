Мангал, мясо и никаких диет: Как нижегородцы проведут майские праздники

Майские праздники для многих в Нижнем Новгороде по-прежнему пахнут дымком и маринованным мясом. Аналитики SuperJob выяснили, что выезд на шашлыки в этом году планирует каждый третий житель города – точнее, 34% опрошенных. И хотя погода пока только начала раскачиваться, традиция явно не собирается угасать.

Самостоятельно «колдовать» над углями намерены 26% нижегородцев. Еще 4% респондентов отправятся к родственникам или друзьям, а другие 4% успеют и туда, и туда: и сами пожарить, и по гостям пройтись. Оставшиеся 45% горожан к шашлычной теме спокойны и займут майские другими делами.

Если смотреть на портрет любителя шашлыков, то это скорее мужчина. Суммарно на майские к мангалу тянется 38% мужчин, тогда как среди женщин таких всего 28%. Молодежь до 35 лет в принципе реже отказывается от выездов на природу, а вот лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45.

Если смотреть на доходы, то активнее всех в этом вопросе оказались нижегородцы с зарплатой от 150 тысяч рублей: они чаще других и сами устраивают выезды, и ходят в гости. А наибольшую шашлычную активность проявляют семьи с детьми.

Что касается мяса, то здесь без сюрпризов. Свинина лидирует и заняла 39% голосов нижегородцев. На втором месте стоит ассорти из разных видов, такой вариант выбрали 22% опрошенных. Курица с 14% замыкает тройку.

К слову о погоде в ближайшие дни. Сегодня, 1 мая, небо затянет облаками, столбики термометров поднимутся до +9 градусов, дождя не ожидается. В субботу, 2 мая, воздух прогреется до +12, но поднимется ветер - около четырех метров в секунду. А в воскресенье наконец-то придет весеннее тепло: синоптики обещают до +18 градусов.