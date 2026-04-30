С 1 мая в Нижнем Новгороде возрастет плата за детский сад и питание в школьных столовых. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 мая в Нижнем Новгороде возрастет плата за детский сад и питание в школьных столовых. Как сообщили в городском департаменте экономического развития и инвестиций, цены возрастут на 5%, индексация связана с ростом инфляции. Рассказываем подробно о повышении платы за детский сад и питание в школе с 1 мая 2026: новые тарифы, льготы, компенсации.

Новые тарифы в детских садах после повышения платы с 1 мая 2026 в Нижнем Новгороде

По информации ведомства, плата в детских садах будет увеличена на 5%. Эти изменения коснутся в том числе и дошкольных учреждений Кстовского района, недавно вошедшего в состав Нижнего Новгорода.

Для групп с воспитанниками до 3 лет плата вырастет на 9,1 рубля в день. Для групп, где находятся дети от 3 до 7 лет, удорожание составит 10,06 рубля в день. В городе Кстово для всех возрастных категорий в садах с 12-часовым пребыванием применяется единый коэффициент повышения – на 7,95 рубля в день.

Новые тарифы на питание в школах после повышения платы с 1 мая 2026 в Нижнем Новгороде

Изменения затронули и стоимость питания в школах Нижнего Новгорода. При этом цены в столовых кстовских школ останутся без изменений. Цены также возрастут на 5% и будут зависеть от типа приема пищи. Стоимость завтрака увеличивается на 4,84 рубля в сутки. Цена обеда возрастает на 5,8 рубля. Полдник подорожает на 2,24 рубля.

В департаменте образования подчеркивают, что повышение не коснется учеников начальных классов. Для них в Нижнем Новгороде продолжает действовать программа бесплатного гарантированного горячего питания один раз в день.

Льготы при повышении платы за детский сад и питание в школах с 1 мая 2026 в Нижнем Новгороде

Некоторые категории граждан в Нижнем Новгороде имеют льготы при оплате детского сада и питания в школах. В муниципальных детских садах денежные средства не взимаются с родителей детей-инвалидов, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

Право на льготы при оплате школьного питания в Нижнем Новгороде имеют дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, учащиеся из малоимущих и многодетных семей, а также дети участников СВО и вынужденных переселенцев. Также льготы получат дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга.

Компенсация при повышении платы за детский сад в Нижнем Новгороде с 1 мая 2026

Если полное освобождение не предусмотрено, семьи могут вернуть часть средств за оплату детского сада. Стандартная схема за счет областного бюджета предполагает возврат 20% на первенца, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и последующих детей.

Также возможны дополнительные меры поддержки. 40% возвращают малоимущим семьям с доходом ниже половины прожиточного минимума и семьям с родителями-инвалидами (на первого ребенка). 80% предусмотрено для сотрудников муниципальных детских садов на их первого ребенка. 50% платы компенсируется на второго ребенка, если двое детей одновременно посещают дошкольное учреждение. 30% от стоимости возвращается многодетным семьям на третьего и следующих детей.