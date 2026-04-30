Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
С 1 мая в Нижнем Новгороде возрастет плата за детский сад и питание в школьных столовых. Как сообщили в городском департаменте экономического развития и инвестиций, цены возрастут на 5%, индексация связана с ростом инфляции. Рассказываем подробно о повышении платы за детский сад и питание в школе с 1 мая 2026: новые тарифы, льготы, компенсации.
По информации ведомства, плата в детских садах будет увеличена на 5%. Эти изменения коснутся в том числе и дошкольных учреждений Кстовского района, недавно вошедшего в состав Нижнего Новгорода.
Для групп с воспитанниками до 3 лет плата вырастет на 9,1 рубля в день. Для групп, где находятся дети от 3 до 7 лет, удорожание составит 10,06 рубля в день. В городе Кстово для всех возрастных категорий в садах с 12-часовым пребыванием применяется единый коэффициент повышения – на 7,95 рубля в день.
Изменения затронули и стоимость питания в школах Нижнего Новгорода. При этом цены в столовых кстовских школ останутся без изменений. Цены также возрастут на 5% и будут зависеть от типа приема пищи. Стоимость завтрака увеличивается на 4,84 рубля в сутки. Цена обеда возрастает на 5,8 рубля. Полдник подорожает на 2,24 рубля.
В департаменте образования подчеркивают, что повышение не коснется учеников начальных классов. Для них в Нижнем Новгороде продолжает действовать программа бесплатного гарантированного горячего питания один раз в день.
Некоторые категории граждан в Нижнем Новгороде имеют льготы при оплате детского сада и питания в школах. В муниципальных детских садах денежные средства не взимаются с родителей детей-инвалидов, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией.
Право на льготы при оплате школьного питания в Нижнем Новгороде имеют дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, учащиеся из малоимущих и многодетных семей, а также дети участников СВО и вынужденных переселенцев. Также льготы получат дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга.
Если полное освобождение не предусмотрено, семьи могут вернуть часть средств за оплату детского сада. Стандартная схема за счет областного бюджета предполагает возврат 20% на первенца, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и последующих детей.
Также возможны дополнительные меры поддержки. 40% возвращают малоимущим семьям с доходом ниже половины прожиточного минимума и семьям с родителями-инвалидами (на первого ребенка). 80% предусмотрено для сотрудников муниципальных детских садов на их первого ребенка. 50% платы компенсируется на второго ребенка, если двое детей одновременно посещают дошкольное учреждение. 30% от стоимости возвращается многодетным семьям на третьего и следующих детей.