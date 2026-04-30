Концерты в «Ракушке», «Соло на Закате» и «ГастроРождественская»: Опубликована полная программа фестиваля «Столица Закатов» в Нижнем Новгороде

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде уже шестой раз. Фото: АНО «Центр 800».

Нижний Новгород готовится к проведению одного из самых масштабных фестивалей «Столица Закатов» (0+). Событие пройдет уже в шестой раз. За годы существования фестиваль посетили десятки тысяч нижегородцев и гостей города, а на сцене «Ракушки» выступили самые разные исполнители – от поп-звезд до академических коллективов. Рассказываем, какая программа «Столицы Закатов» запланирована в этом году.

Торжественно откроет сезон певица Дора (18+): она выйдет на знаменитую сцену «Ракушка» в Александровском саду 31 мая. Дальнейшие выступления также пройдут на этой площадке. 13 июня здесь выступит Markul (16+), 4 июля — австралийский джазовый коллектив Dan Barnett (12+), а 22 августа – группа Beautiful Boys (12+), известная по хиту «Такая нежная любовь». Имя артиста, который закроет программу «Ракушки» 30 августа, организаторы пока сохраняют в тайне. Все концерты стартуют в 20:30.

В шестом сезоне впервые вводится система абонементов. Единый билет позволит посетить все выступления приглашённых артистов на сцене «Ракушки» и получить премиальный бокс с фестивальными сувенирами.

Любителей симфонической музыки по традиции ждёт фестиваль «Музыка над Волгой» (0+). В этом году академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии подготовил цикл из семи программ «Симфонические странствия». Все воскресные концерты начинаются в 19:00, вход свободный – по предварительной регистрации, которая открывается за неделю. Откроет серию 7 июня вечер «Испания: Bienvenidos!», где прозвучат сочинения испанских композиторов.

Ещё одна яркая грань фестиваля – партнёрская программа Summer Sound x билайн, которая тоже развернётся на сцене «Ракушки»: 24 июля выступит группа «Моя Мишель» (16+), 31 июля – Дельфин (16+), 1 августа – «Комната культуры» (16+), 2 августа – рэп-исполнитель Хаски (18+), 4 августа – Ева Власова (16+), 6 августа – SQWOZ BAB (16+), а 9 августа – «Градусы» (16+). По словам организаторов, это еще не окончательный список звезд, в дальнейшем он будет дополняться.

В этом году несколько площадок города станут местом для проведения традиционного «Соло на закате» (0+). Музыканты будут выступать на Нижне-Волжской набережной, набережной Федоровского, Стрелке, в Кремле, а также в самом Александровском саду.

6 июня стартуют ещё два направления: «Столица Закатов. Искра» (0+) в сквере Свердлова и «Столица Закатов. Гастрономическая Рождественская» (0+) на улице Рождественской. К Году единства народов России-2026 проекты «Соло на закате» и «Гастрономическая Рождественская» представят специальные сюжеты – «Музыка народов России» и «Кухни народов России», обещая зрителям погружение в палитру национальных традиций.