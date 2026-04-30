«Называет меня бабушкой»: Нижегородке, которая год добивалась опеки над родной внучкой, вернули ребенка

История Светланы Машковой из Нижнего Новгорода, которая год добивалась опеки над родной внучкой, получила счастливый финал. Бабушке вернули ребенка. Девочка уже находится дома, где чувствует себя очень хорошо. О том, каким было возвращение малышки домой, корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказала Светлана Машкова.
Напомним, маленькая Лена (имя героини изменено – прим. ред.) оказалась в доме малютки в апреле прошлого года. Мать девочки отбывает наказание в исправительной колонии, а отец, готовый забрать малютку к себе, на тот момент не был вписан в свидетельстве о рождении дочери. Пока он вместе со своей мамой, бабушкой Лены, собирал необходимые документы для получения опеки, девочку увезли в другой город и отдали в новую семью.
Через несколько месяцев отец ребенка добровольно ушел на защиту Родины в зону боевых действий. Бабушка, обивавшая пороги всех возможных инстанций, чтобы доказать родство с внучкой и получить опеку, не видела ребенка почти год.
Тем временем приемные родители знали, что у малышки есть родственники, готовые ее забрать, но отдавать девочку им были не намерены. Ситуацию осложнили условия, в которых жила приёмная семья. По словам соседей, дом, представляющий собой расселенный барак, давно признан аварийным, а сами опекуны якобы злоупотребляют алкоголем.
Однако на фоне общественного резонанса позиция опекунов изменилась – они заявили, что готовы вернуть Леночку родной семье. Тем более что родство девочки с отцом и бабушкой было уже официально установлено, и по закону ребенка должны передать им.
Сначала Светлане удалось побыть с внучкой только полчаса и в присутствии приемных родителей. Но через пару дней, когда представители органа опеки проверили условия жизни бабушки, Леночку вернули домой.
– Мы забирали Леночку не из дома опекунов, а из здания органа опеки в Арзамасе, – вспоминает Светлана Машкова. – Всё прошло очень спокойно, Лена даже не плакала. Меня она называет бабушкой.
В родном доме девочку сразу привлекло большое разнообразие игрушек. Мячики, куклы и плющевые медведи надолго завладели вниманием малютки.
Спокойно прошла и первая после возвращения ночь малышки. Лена спала хорошо, и до самого утра ее сон ничто не тревожило.
– Дома Леночке хорошо и спокойно, а нам большего и не надо. Мы счастливы, – призналась Светлана.
Отметим, папа девочки о возвращении дочки домой еще не знает. Сейчас он находится в зоне боевых действий и не всегда может выйти на связь. Но при первой же возможности Светлана сообщит сыну счастливую новость.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!