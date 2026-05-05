Выкормят и отпустят на волю: Стая собак отбила лосят от матери в одном из нижегородских лесов

В Нижегородской области спасли лосят, отбитых от матери дикими собаками. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

Недавно в одном из лесов Нижегородской области произошла невероятная история спасения. Стая диких собак отделила от матери двух маленьких лосят. Животные могли погибнуть, если бы не оперативность и доброе сердце местных жителей. Удивительным случаем поделилось министерство лесного хозяйства Нижегородской области.

Тревожный звонок раздался в Нижегородском межрайонном охототделе: неравнодушный гражданин сообщил, что недалеко от поселка Решетиха, в лесу, стая диких собак отбила от матери двух крохотных лосят. Малыши чудом не пострадали физически, однако они находились в жутком стрессе. На помощь немедленно выехал сотрудник госохотнадзора Михаил Мясников. Он не просто «принял меры», а буквально подарил лосятам шанс на жизнь, оперативно обеспечив их безопасность. Сейчас, когда самое страшное позади, жизнь лесных сирот налаживается.

Временным домом для сохатых малышей стал уютный конный клуб КСК «Гармония» в поселке Ильиногорск. Здесь, в атмосфере заботы и покоя, юные обитатели леса будут жить под чутким присмотром целый год. Специалисты планируют выходить и выкормить лосят, дать им окрепнуть и набраться сил. Как только малыши будут готовы к взрослой жизни, их вернут в привычную среду обитания.

Несмотря на счастливый конец и работу профессионалов, нижегородцам напоминают о том, что иногда при встрече с дикими животными лучше не вмешиваться в их жизнь, напомнили в Минлесхозе. Чаще всего, если вы заметили одинокого детеныша, не спешите «спасать» его. Скорее всего, мать просто ушла на кормежку и скоро вернется. Необходимо тихо от него отойти и ни в коем случае не пробовать гладить или кормить.