Юрий Шалабаев оценил новый переход между двумя корпусами школы № 168

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал новый надземный переход между двумя корпусами школы № 168. Он был открыт всего месяц назад, но школьники уже оценили преимущества перехода.

Ход строительства

Основное здание школы № 168 было построено в далеком 1960-м году. Однако в последние годы оно уже не справлялось с потоком учеников, поэтому в 2016 году началось строительство нового корпуса школы.

- Процесс строительства нового корпуса был достаточно тяжёлым, проблемным, поэтому руководить стройкой приходилось в ручном режиме, - напомнил Юрий Шалабаев. - У нас на стройплощадке был создан штаб, где проводились совещания по два-три раза в неделю для того, чтобы регулировать ход работ и решать возникающие проблемы.

Новое здание получилось очень современным и удобным для школьных занятий. В него переехали ученики 7-11 классов. В построенном корпусе располагались учебные кабинеты, залы для секций и кружков дополнительного образования. Единственной проблемой оставалось отсутствие перехода между двумя корпусам. В результате, чтобы попасть в столовую или на какой-то урок в другом корпусе школьникам приходилось одеваться, переходить в другое здание, раздеваться и только потом идти на занятия.

Некоторые ученики, чтобы сэкономить время, даже зимой перебегали в другой корпус без верхней одежды. И тогда приняли решение построить надземный переход между двумя корпусами школы. Строительство перехода завершилось в марте этого года.

Особая конструкция

По словам гендиректора МКУ «ГлавУкс» Сергея Разживина, чтобы соединить два корпуса, было построено сложное инженерное сооружение зигзагообразной формы. Новый переход оснащен специальным подъемником для маломобильных нижегородцев. Несмотря на то, что с момента открытия перехода прошло чуть больше месяца, в школе уже успели к нему привыкнуть.

- Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании этого важного проекта: от строителя до администрации города Нижнего Новгорода. К хорошему всегда быстро привыкаешь, и мы все к этому переходу уже привыкли, - заявила директор школы № 168 Наталья Фомичева.

Открывшийся переход стал большим подспорьем и для учителей, и для учеников. Теперь им не надо тратить перемену на то, чтобы перейти из одного здания в другое.

- Тёплый переход - это большой плюс и для учителей, и для учеников, которым больше не нужно по улице спешить на уроки, - уверен одиннадцатиклассник Алексей Баранский.

Большой выбор кружков и секций

Во время своего визита в школу Юрий Шалабаев проинспектировал новый переход, а затем посетил концерт, подготовленный школьниками ко Дню Победы. Стоит отметить, что ребята в школе на редкость музыкальны и талантливы. Во многом этому способствует обилие школьных кружков, секций и занятий дополнительного образования.

- Здесь прекрасные программы дополнительного образования. Школа - лидер в вопросах программирования, управления беспилотными летательными аппаратами. Ребята занимают высокие места на различных соревнованиях и конкурсах. Здесь серьёзный уровень и эстетического образования, развивается известный на всю Россию Ансамбль русских народных инструментов «Нижегородские ложкари», есть свой театр моды и другие кружки, - напомнил глава города, добавив, что в Нижнем Новгороде действует порядка 8 тысяч программ дополнительного образования, и каждый ребёнок и родитель может выбрать занятие по душе.