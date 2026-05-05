Появился график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде на лето 2026. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На дворе май, а это значит, что нижегородцам пора мысленно готовиться к традиционному сезонному испытанию — отключению горячей воды. Без этого не обходится ни один тёплый сезон: раз в год, стабильно на пару недель, коммунальщики перекрывают краны, чтобы провести профилактику и ремонт на сетях. Процедура, конечно, нужная — без неё к зиме трубы просто не выдержат. Но от этого не легче тем, кто в разгар жаркого сезона остаётся без горячей воды. Рассказываем, когда произойдет отключение горячей воды в Нижнем Новгороде летом 2026 года.

В Нижнем Новгороде уже опубликовали график отключений на лето 2026 года. Информация появилась на сайтах ресурсоснабжающих компаний. Основной поставщик тепла и горячей воды в городе — АО «Объединенный коммунальный оператор» (бывшее «Теплоэнерго») — обслуживает 53% потребителей. Именно его клиентам стоит первым делом заглянуть на сайт "Теплоэнерго". Там есть специальный сервис «График отключения горячей воды»: выбираете улицу и номер дома из списка — и узнаёте даты, когда ваша котельная уйдёт на летние каникулы.

Однако коммунальщики предупреждают, что сроки могут скорректироваться — но не сильно, так что примерные даты уже можно запланировать.

Жителям Автозаводского и части Ленинского района стоит обращаться к другой компании — «Волгаэнерго». Она тоже опубликовала свои графики – ознакомиться с перечнем адресов можно на странице в специальном разделе.

Если вашего адреса нет в списке на сайте ОКО, стоит проверить платёжку: вдруг ваш дом обслуживает другая организация. А если всё же адрес есть — остаётся одно: запасаться тазиками, вёдрами и терпением. И регулярно сверяться с обновлениями: графики могут менять, но лучше знать об этом заранее, чем утром обнаружить, что кран выдаёт только ледяную воду.