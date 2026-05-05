Фото: АНО «Центр 800».
Одним из главных мероприятий нынешнего сезона в Нижнем Новгороде станет 130-летие Всероссийской промышленной и художественной выставке. Специально к юбилею в Столице Приволжья подготовили насыщенную программу, включающую в себя свыше 20 мероприятий. Как пройдет празднование юбилея на специальной пресс-конференции рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Мультиформатная экспозиция «Великая Всероссийская» (6+) откроется в Нижнем Новгороде 29 марта. Она станет ключевым проектом в культурной жизни города в 2026 году. Наверняка она будет интересна жителям всей страны, так посвящена событию общероссийского значения – Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. Это главная выставка имперского периода российской истории. Позднее она переродилась в Выставку всесоюзных достижений ВДНХ в советский период, а сейчас мы переживаем третий период перерождения этой выставки – национальный центр «Россия», где демонстрируются достижения уже современной России.
На время проведения выставки 130 лет назад Нижний Новгород стал столицей прогресса Российской империи. В рекордные сроки к этому событию были построены 170 павильонов, где демонстрировались главные достижения того времени в науке, технике и искусстве.
Среди них гиперболоидная башня Шухова, радиоприемник Попова, первый русский автомобиль. К выставке изменился и облик самого города – было открыто нового здание Нижегородского драматического театра, организован городской музей, коллекция которого стала основой для Нижегородского художественного музея. Тогда же в Нижнем Новгороде был пущен первый на территории современной России электрический трамвай.
- Наша главная задача – показать связь эпох. Как идеи, представленные в 1896 году, сегодня работают в промышленности, транспорте, связи и городских технологиях. Все это мы покажем в культурном центре «Пакгаузы», в основу построек которого легли металлические ажурные конструкции, ставшие наследием той самой выставки.
По словам губернатора, разработка концепции этой выставки заняла около двух лет. Специально для этого участники команды поднимали архивные материалы, искали подлинные экспонаты того времени.
- Также мы воспользовались помощью ИТ-специалистов, чтобы наглядно показать, какой эволюционный путь прошла инженерная мысль за 130 лет. Поэтому витринами и артефактами мы не ограничимся. На выставке будет виртуальная экскурсия, которая позволит погрузиться в пространство выставочного городка и павильона 130-летней давности. Здесь будет работать приложение с дополненной реальностью, которое позволит оживить макет территории выставки, созданный с помощью 3D-печати. Также создано несколько интеграций с ИИ, где можно будет получить, например, свой портрет с выставки 1896 года или посетить выставку с виртуальным экскурсоводом.
Уже известно, что выставка откроется в «Пакгаузах» 29 мая и будет работать до 4 ноября. Помимо самой выставки, в Нижнем Новгороде подготовлена событийная программа из двух десятков мероприятий. Они пройдут на площадках музеев и театров Нижнего Новгорода и Москвы.
- Сегодня в том месте, где проводилась выставка 1896 года, мало что напоминает об этом событии. Поэтому ещё одним наследием юбилейного года станет макет территории выставки, который мы осенью установим сначала на Стрелке в районе Пакгаузов, а затем перенесём в парк имени Первого Мая.