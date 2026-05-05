130-летие Всероссийской промышленной выставки отметят в Нижнем Новгороде. Фото: АНО «Центр 800».

Одним из главных мероприятий нынешнего сезона в Нижнем Новгороде станет 130-летие Всероссийской промышленной и художественной выставке. Специально к юбилею в Столице Приволжья подготовили насыщенную программу, включающую в себя свыше 20 мероприятий. Как пройдет празднование юбилея на специальной пресс-конференции рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Историческое наследие выставки

- Мультиформатная экспозиция «Великая Всероссийская» (6+) откроется в Нижнем Новгороде 29 марта. Она станет ключевым проектом в культурной жизни города в 2026 году. Наверняка она будет интересна жителям всей страны, так посвящена событию общероссийского значения – Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. Это главная выставка имперского периода российской истории. Позднее она переродилась в Выставку всесоюзных достижений ВДНХ в советский период, а сейчас мы переживаем третий период перерождения этой выставки – национальный центр «Россия», где демонстрируются достижения уже современной России.

На время проведения выставки 130 лет назад Нижний Новгород стал столицей прогресса Российской империи. В рекордные сроки к этому событию были построены 170 павильонов, где демонстрировались главные достижения того времени в науке, технике и искусстве.

Среди них гиперболоидная башня Шухова, радиоприемник Попова, первый русский автомобиль. К выставке изменился и облик самого города – было открыто нового здание Нижегородского драматического театра, организован городской музей, коллекция которого стала основой для Нижегородского художественного музея. Тогда же в Нижнем Новгороде был пущен первый на территории современной России электрический трамвай.

- Наша главная задача – показать связь эпох. Как идеи, представленные в 1896 году, сегодня работают в промышленности, транспорте, связи и городских технологиях. Все это мы покажем в культурном центре «Пакгаузы», в основу построек которого легли металлические ажурные конструкции, ставшие наследием той самой выставки.

Интерактивы и виртуальная реальность

По словам губернатора, разработка концепции этой выставки заняла около двух лет. Специально для этого участники команды поднимали архивные материалы, искали подлинные экспонаты того времени.

- Также мы воспользовались помощью ИТ-специалистов, чтобы наглядно показать, какой эволюционный путь прошла инженерная мысль за 130 лет. Поэтому витринами и артефактами мы не ограничимся. На выставке будет виртуальная экскурсия, которая позволит погрузиться в пространство выставочного городка и павильона 130-летней давности. Здесь будет работать приложение с дополненной реальностью, которое позволит оживить макет территории выставки, созданный с помощью 3D-печати. Также создано несколько интеграций с ИИ, где можно будет получить, например, свой портрет с выставки 1896 года или посетить выставку с виртуальным экскурсоводом.

Уже известно, что выставка откроется в «Пакгаузах» 29 мая и будет работать до 4 ноября. Помимо самой выставки, в Нижнем Новгороде подготовлена событийная программа из двух десятков мероприятий. Они пройдут на площадках музеев и театров Нижнего Новгорода и Москвы.

- Сегодня в том месте, где проводилась выставка 1896 года, мало что напоминает об этом событии. Поэтому ещё одним наследием юбилейного года станет макет территории выставки, который мы осенью установим сначала на Стрелке в районе Пакгаузов, а затем перенесём в парк имени Первого Мая.