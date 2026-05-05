Розовые и желтые всполохи украсили ночное небо над регионом. Фото: Ян Кемпи

Полярное сияние озарило Нижегородскую область в ночь с 4 на 5 мая. Розово-фиолетовые переливы с отблесками желтого попали в объектив нижегородского фотографа, и благодаря чистому небу кадры получились редкой красоты. Вот такая красота была запечатлена над рекой Узола.

Появление яркой небесной палитры объяснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По словам специалистов, в ночь на 5 мая до Земли добралась магнитная буря среднего уровня G2, которая и вызвала полярные сияния. Пик шторма пришелся примерно на полночь.

Виновником бури стал медленный выброс корональной плазмы, зафиксированный еще 30 апреля. Почти неделю это облако летело к Земле, и ученые до последнего сомневались, что оно доберется в целости. Но расчетные модели не подвели: плазма дошла до планеты и ударила по ней прошедшей ночью.

Сами сияния в этот раз выдались довольно заметными: в пике они достигли отметки 8 баллов из 10 возможных. Кстати, специалисты предупреждают, что это мог быть один из последних шансов увидеть сияние до осени. С началом лета ночи становятся слишком короткими и светлыми, так что даже мощные геомагнитные события вряд ли подарят похожее зрелище.

Помимо Нижегородской области, полярное сияние в эту ночь наблюдали и в других регионах страны. Яркие всполохи видели в Калининградской, Ярославской, Псковской, Рязанской и Свердловской областях.

Тем временем вспышечная активность на Солнце сейчас низкая, но примерно через три-четыре дня на восточном краю светила должна появиться крупная активная область. Ее уже наблюдает спутник Solar Orbiter. Предполагается, что это запустит очередную волну активности.