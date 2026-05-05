Минград утвердил план Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило документацию по планировке территории для строительства автомобильной дороги «Восточный обход города Нижнего Новгорода». Речь идёт об участке в северо-восточном направлении от деревни Никульское Кстовского района. Документ включает проект планировки и проект межевания территории - это юридическая основа, без которой нельзя приступать к проектированию и строительству.

План Восточного обхода состоит из трёх частей. Первая - реконструкция существующей дороги в границах самой деревни Никульское, чтобы привести её в соответствие с требованиями для движения общественного транспорта. Вторая - реконструкция участка дороги Набережная Гребного канала в районе дома №459 в слободе Подновье до примыкания улицы Лысогорской. И третья - строительство новой дороги с двухуровневой развязкой, которая пройдёт над существующей региональной трассой «Нижний Новгород – Кстово».

При подготовке проекта специалисты рассмотрели пять возможных вариантов прохождения трассы. Учитывалась связь населённых пунктов, перспективной жилой застройки, промышленных объектов и коммунального хозяйства. В итоге выбрали оптимальный маршрут, который обеспечит безопасный подъезд к новым жилым кварталам, промзонам и Нижегородской станции аэрации. При этом разработчики позаботились и об экологии: вдоль жилых домов установят шумозащитные экраны, а ливневые воды будут проходить очистку на специальных сооружениях.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что Восточный обход проектируется с учётом интересов местных жителей - не только разгружая трассы, но и защищая деревню от шума и грязи. Система очистки ливневых стоков, шумозащитные экраны, продуманная организация движения - всё это заложено в проект уже на старте. Теперь появилась юридическая основа, чтобы двигаться дальше - к проектированию и строительству.

Необходимость строительства вызвана устойчивым ростом транспортного потока в направлении «Юг — Север». Существующие магистрали, включая федеральные трассы М-7 и Р-158, а также Борские мосты (единственный мостовой переход через Волгу в регионе), работают на пределе пропускной способности. Новая дорога должна разгрузить эти артерии и связать растущие микрорайоны с остальной частью агломерации.