Бизнесмена и друга Волочковой привезут в Нижний Новгород из-за уголовного дела Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Известного кондитера и друга Анастасии Волочковой привезут в Нижний Новгород из-за уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации NewsNN, речь идет о Дмитрии Дюране. Он является известным бизнесменом-кондитером, а также ранее состоял в отношениях с Анастасией Волочковой. Мужчина брал у нижегородцев деньги в долг, однако обратно не возвращал. Жители стали обращаться в полицию. Оказалось, что сумма причиненного ущерба гражданам составила более 15 млн рублей.

На Дмитрия Дюрана было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он задержан. Расследование продолжается.