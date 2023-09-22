Созданное нейросетью граффити появилось на Стрелке в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Граффити, созданное нейросетью, появилось у стадиона в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Как отмечается, арт-объект создан в честь Нижнего Новгорода как Молодежной столицы России. Концепцию придумывали молодые нижегородцы. Они присылали свои рисунки, стихи, ассоциации с Нижним. Потом все обработала нейросеть и создала единый образ.

На арт-объектах нижегородцы смогут увидеть молодого Петра Нестерова, Милия Балакирева и Максима Горького. В создании проекта принимали участие семь профессиональных уличных художников.

На арт-объектах нижегородцы смогут увидеть молодого Петра Нестерова, Милия Балакирева и Максима Горького. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

- Ещё один арт-объект обновили на Окском съезде – работа посвящена спасателям, - добавил Юрий Шалабаев.