«Серафим Саровский указал мне путь»: Известная нижегородская зоозащитница Лара Саплина рассказала, почему решила помогать животным и к чему привела ее война с догхантерами

Зоозащитница Лара Саплина откроет в Нижнем Новгороде передержку для кошек. Фото: Предоставлено героем публикации

В Нижегородской области многие знают Лару Саплину как ярую зоозащитницу. Эффектная нижегородка не раз появлялась на ток-шоу и открыто высказывала свою позицию по поводу живодеров, догхантеров и нерадивых заводчиков. Ее будни — это постоянные выезды с журналистами и волонтерами в глухую деревню, в лес или на свалку ради спасения попавшего в беду котика или песика. И это при том, что женщина воспитывает ребенка с ограниченными возможностями по здоровью. Как и у любой публичной персоны, у Ларисы есть и друзья, и недруги. Пока одни помогают ей с открытием собственной передержки, другие поливают грязью и с успехом добиваются блокировки ее аккаунтов в соцсетях. Эксклюзивно для «КП-Нижний Новгород» Лара Саплина откровенно рассказала о самых темных уголках своего прошлого, кто и за что ее ненавидит, за что ей стыдно самой, и почему помощь животным стала делом жизни.

«Империя кошек», где люди — лишь гости

Лариса оказалась исключительно гостеприимной хозяйкой. С порога встречает с улыбкой и провожает сразу на кухню:

- У меня тут наготовлено, кушать не хотите? Может быть, чаю, кофе?

Зоозащитница живет в самой обычной квартире. Фото: Мария СОРОКИНА

В комнатах чисто, интерьеры самые обычные. Дверь в одну из спален открыта, там сидит бабушка и присматривает за своим внуком Серафимом. Мальчик чем-то занят и посторонних не замечает. Собака Марта прячется на своей лежанке в углу. Видя мою легкую растерянность, собеседница кивает:

- Да, вот так у нас, простенько, никакого крутого ремонта. А люди, наверное, думают, я деньги лопатой гребу! Смотрите, мне скрывать нечего.

Усаживаемся за стол. За чашкой кофе начинается наш разговор.

- Лара, спасибо, что согласились на интервью. Вы сейчас открываете свою передержку «Империя кошек». Как появилась идея?

- У нашей команды волонтеров есть более 80-ти кошек, которые находятся в ветеринарных клиниках и на передержках. Суммы долгов зашкаливают за 100 тысяч рублей. Некоторых кошек мы брали глубоко беременными, и не делали им чистку. Не брали грех на душу. Я предложила девочкам: А давайте рискнем и попробуем открыть что-то свое!». Пусть это не будет приютом, но мы сделаем свою передержку, дадим кошкам дом, где они будут хозяевами, а мы — гостями.

Переезда в новое здание ожидают порядка 80-ти кошек. Фото: Предоставлено героем публикации

Не сразу, но девчонки согласились и начали искать передержку. Нашли помещение на 90 квадратных метров. На его аренду ежемесячно уходит 40 тысяч рублей. Когда мы пришли в это помещение - не знали, за что браться. Там было прохладно и грязно. Стены и пол были покрыты толстым слоем жира. Все было в паутине и усыпано мертвыми мухами. Мы отмыли каждый уголок, чтобы стены были белые и блестели от чистоты. Где-то даже приходилось чистить железными щетками. Работали мы вчетвером.

Работы в новом помещении идут полным ходом. Фото: Предоставлено героем публикации

- Что это за передержка? Расскажите подробнее, пожалуйста.

- Эта передержка снята именно для тех кошек, которых мы уже забрали с улицы. Брать других животных мы не сможем. В дальнейшем мы будем их пристраивать и брать на передержку только привитых здоровых кошек со всеми взятыми анализами. В специальной фотозоне их будут красиво фотографировать на троне, а затем размещать эти снимки в соцсетях, подкрепляя историями этих кошек. Всего в помещении будет три комнаты — большой просторный зал с игрушками и всем необходимым, карантинная зона для новоприбывших и комната со столом, где можем отдохнуть, выпить чаю и побеседовать с посетителями. Также там будет туалет, в котором будут находиться средства для уборки и дезинфекции помещений. Каждое ведро будет подписано.

- А больше 80-ти кошек вы сможете принять?

- Хочу заметить, что это не приют! Это именно временное место пребывания кошек. Мы разместились в отдельно стоящем здании с центральным отоплением. Соседей у нас нет, мы никому не помешаем. Хотим, чтобы была элитная передержка, а не «дом Плюшкина», поэтому больше 80-ти кошек содержать там не сможем. Внутри постоянно будет кто-то, способный следить за кошками, создавать им лучшие условия. Стараемся, чтобы у нас было все, как надо, и прислушиваемся к рекомендациям более опытных людей. Любую проверку с радостью примем и даже сами пригласим! Проделана уже очень большая работа. Даже ультрафиолетовые лампы повесили.

Зоозащитники хотят создать элитную передержку, где кошкам было бы комфортно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Серафим Саровский показал мне путь»

Хозяйка эмоционально рассказывает о том, что планов у нее вагон, представляет, как выглядело бы новое пространство для кошек, как было бы им хорошо там. С языка срывается вопрос:

- Как желание помогать животным стало делом жизни?

- Я родилась в республике Мордовия, в небольшом поселке Леплей. Там было много собак и кошек, и соседи знали, что я их люблю. Узнаю, что сосед завтра пойдет топить щенков - встану раньше, выслежу его. Мне было 13 лет, когда произошел этот случай - он не утопил их, а закопал в пакете. Как только он ушел, я подбежала, и голыми руками их раскопала. Все шесть щенков были живы. Я сняла с себя кофту, завернула их в нее и побежала домой к бабушке. На весь двор кричу: «Ба-а-абушка! Козье молоко нужно!», а она мне: «Кого опять принесла?». Мы с бабушкой сбегали в аптеку, купили стеклянные бутылочки с сосками и молоком откармливали. Щенки выросли хорошие, крепкие. Их потом разбирали скотину охранять. Так постепенно я стала помогать — то упавшего из гнезда птенца ласточки подберу, то еще что. Если птичка умрет — плачу.

Еще мне как-то приснился сон с Серафимом Саровским. Это было, как наяву: я заблудилась в лесу, а старец встретил меня у своего домика и сказал, что предо мною две тропы, могу идти по любой и выйду. Я выбрала более светлую тропу. Там было много диких зверей, но они оказались добрыми и ласковыми. Даже здоровые волки провожали меня домой. Я запомнила этот сон навсегда. Даже сына в честь него назвала — Серафим.

- Какую историю, связанную с животными, Вам тяжелее всего вспоминать?

- Мне неприятно вспоминать кошку, которую я добила. У меня перед глазами теперь всю жизнь будут ее глаза. Я возвращалась с ребенком с моря. Мы ехали по деревне не более 60-ти километров в час. Передо мной ехал «КамАЗ». Он сбил кошку. Она ползла на передних лапах, а где живот - было мясо. Я ее увидела, закричала, но не смогла затормозить. Я поняла, что я ее добиваю. Все произошло слишком быстро. Я резко затормозила, развернула машину и поехала к этой кошке. Она была мертва. Все, что я смогла сделать — положить ее в пакет и закопать.

Спасать животных, как Стив Ирвин

- Как появился «Зоопатруль»?

- Изначально у нас была группа «Чип и Дейл спешат на помощь». Мы познакомились с промышленными альпинистами и пробовали вместе снимать животных с деревьев и высоток. Появлялись видео, где мы работаем под музыку из известного мультика. Нам начали писать: «А можете помочь?», и мы стали брать на себя больший объем работы. Я подумала, а почему бы не использовать более солидное название — «Зоопатруль»? Так все и началось.

- Есть ли подобное в других регионах? Может быть, вдохновил пример из-за рубежа?

- Мы такие одни в Нижегородской области. В сети я не нашла больше «Зоопатрулей». Нам писали из Воронежа, Тулы и Краснодара, просили помочь. Я не могу оставить ребенка, а девочки не могут оставить работу, поэтому помогаем пока только по Нижегородской области.

Мне всегда нравилось, как за границей относятся к животным. Например, как Стив Ирвин ловил крокодилов, или как в Индии котят спасали. Я смотрела видеоролики, и меня восхищало, как они это делали. Это была потрясающая командная работа! Я подумала: «А почему бы нам тоже от них не взять это?» - объединиться группой, собрать людей и попробовать то же самое — творить добро. Мы попробовали.

- Не страшно ли общаться с догхантерами и живодерами?

- У меня много энергии, и мне это все очень интересно. Для меня это адреналин. Надо спасти, и я должна этого добиться!

- Что, на Ваш взгляд, самое неприятное в Вашем деле?

- Когда ты приезжаешь, чтобы спасти животное, но оно не дождалось помощи. Таких случаев немало. Скидывают фотографии котенка. Он сидит у мертвой мамки и смотрит в окно подвала на тех, кто фотографирует. Он ждет помощи. Неужели трудно спуститься в подвал и забрать этого маленького комочка? Неужели не жалко этот взгляд? Такой случай был в Балахне. Я узнала на второй день. Выехала сразу, нашла этот дом, но котенок уже был холодный. Меня поражают такие люди — вы помогите, а уже потом ищите волонтера, кто заберет малыша. Волонтеры не всегда могут сразу прийти на помощь.

Раньше Вы говорили: «Я не являюсь зоозащитницей! Не надо меня так называть!». Теперь уже можно?

- Сейчас можно. Объясню: раньше я представлялась, как Общественный инспектор по обращению с животными. У меня все еще есть это удостоверение, выданное Росприроднадзором, но я не вижу смысла его продлевать.

Удостоверение Общественного инспектора по обращению с животными. Фото: Мария СОРОКИНА

Мне дали в руки инструмент, который не работает. Эти корочки можно предъявить в полиции или в «Сострадании», но для тех, кто плохо обращается с животными, они не играют никакой роли. В лучшем случае, мне скажут, что это «липа», а не документ, и развернут. Я получила это удостоверение два года назад, когда вышел соответствующий закон, но я не представляю, как доносить до людей, что это все не шутка. Что не менее важно - любой человек, имеющий паспорт, может получить этот документ. Даже догхантер. Я считаю, это не нормально.

Почему зоозащитники не любят общаться с прессой?

- Те зоозащитники, которых я знаю, всегда готовы общаться с прессой и рассказать о проблеме. Если люди называют себя зоозащитниками, но бегают от прессы, значит, им есть, что скрывать. Некоторые люди боятся нести ответственность. Я, напротив, человек прямой, и сама предлагаю осветить какую-то историю. Я люблю наших нижегородских журналистов!

Лишнего внимания боятся обычно владельцы приютов, потому что им могут подкинуть котят. Люди не понимают, в приюте должны быть здоровые животные. Принося больную собаку, вы дарите заразу приюту. Никогда так нельзя делать!

«Догхантеры — это черти!»

- Лариса, недавно Вашу страницу в ВК с 10-ю тысячами друзей заблокировали. Вы нарушили правила сайта?

- У меня была группа «Зоопатруль» и личная страница. Официально я нигде не писала: «Дайте мне денег, помогите, пожалуйста». У меня были посты о том, что для бездомных животных необходимы пеленки, наполнители, корма и медикаменты. Все это я писала на стене и говорила, где можно это заказать. Я получала эти корма и писала посты благодарности. Была еще беседа о помощи животным, в которой находились 200 человек — друзья и знакомые. Там мы выкладывали счета из ветклиник, вели отчетность — кто перевел и на что. Видимо, кто-то посторонний зашел в эту беседу, прочитал ее, как открытую книгу, и обратился в техподдержку. Меня заблокировали навсегда. И новые страницы тоже. Удивительно, но есть люди, которые открыто ведут сборы в группах и не выкладывают чеков, но их не блокируют!

- Как теперь будете информировать о своей деятельности?

- Я стала искать другие пути, открыла Телеграм-канал, пригласила людей туда. Все, кто помогал мне — пришли туда и до сих пор помогают и видят отчеты. Я благодарна, что они не оставили меня в такой трудной ситуации. Стало сложнее, но я не отчаиваюсь и верю в доброту людей. Без их помощи это невозможно. Каждое животное, которое попадает к нам, больное. Все прекрасно знают, что в клиниках лечение дорогое, и каждый день там капают деньги. Даже имея большую зарплату, такое количество животных в клинике один не вывезет. Некоторые говорят: «А что вы не усыпите?». Мы многих таких кошек вылечили и они живые. Я всегда отвечаю: «Я не Бог! Я не дала эту жизнь, чтобы ее отнять». Я борюсь до последнего, и мне не стыдно обращаться за помощью, потому что я прошу для животных. Я не получаю за это денег.

- Как считаете, за что с Вами так обошлись?

- У меня есть много недоброжелателей — это догхантеры, живодеры и все те, кому я перехожу дорогу. Считаю, они делают коллективные жалобы.

- Наверняка, видели, что про Вас пишут в сети…

- И алкоголичкой называли, и наркоманкой. И по внешности моей прошлись. В ответ могу только порекомендовать своего косметолога — она берет недорого. А чем можно задеть любую мать? Конечно, детьми. Когда мой ребенок уже плохо держал голову и не мог нормально питаться, я решила попробовать для своего сына лечение в Москве и при помощи телевидения собрала 403 тысячи рублей. Догхантеры воспользовались этой историей. «Инвалид», «ДЦП-шник», «Отдала бы туда-то», - разве это могут писать люди, которые любят детей? Для меня это даже не люди, я их называю чертями. Они говорят о детях, но отстреливают животных прямо при них. Если ты говоришь, что тебе жалко детей, которых кусает собака, так зачем ты отраву раскидываешь на детской площадке?! Не жалко, если ребенок эту отраву съест? Нет у них никаких чувств. Они привыкли убивать, смотреть на страдания животных и снимать это на видео.

«Я видела, как заводят его сердце»

- Вы уже упомянули о своем сыне...

- Я знаю, о чем Вы сейчас спросите, - останавливает меня собеседница, - Я готова рассказать историю Серафима. Только имейте ввиду, я всегда реву на ней.

Когда я была беременна третьим сыном, постоянно обследовалась в государственной и частной клиниках. Неожиданно начались боли в животе. После УЗИ меня срочно отправили в роддом. Я очень сильно испугалась. На следующий день меня экстренно отправили на кесарево. Мне сделали наркоз, но я чувствовала, как у меня живот ходил ходуном. Я не чувствовала боли, но мне было плохо. Когда я очнулась в реанимации, мне было больно говорить. Первым делом я прошептала: Как мой ребенок?». Мне сказали: «Врач придет и с вами пообщается». Я подумала, что он умер. (плачет – прим. ред.) Я не стала дожидаться врача, завязала себе пеленкой живот и чуть ли не ползком туда добралась, чтобы убедиться, что ребенок живой. Увидев его, спокойно пошла назад. Меня положили. Отругали, что у меня швы разойдутся, а для меня было важнее, что мой сын живой.

- Что было дальше?

- На второй день я его крестила, а на пятый его перевели в реанимацию 1-й городской больницы на проспекте Гагарина. Я сбежала из роддома в одном халате. Взяла такси и приехала туда. Меня отправили домой. Шов разошелся. Дома я полила его перекисью. Обратно мне так и не зашили, остался след. Каждый день я интересовалась, как Серафим. И вот, наконец, сообщили, что переводят его в отделение. Для меня это был такой праздник! Все было супер, и нас должны были выписать. Я приехала счастливая нарядная, машина с шарами, видеосъемка. Прихожу, а он лежит голый, в подгузнике и куча врачей вокруг него. У меня сумки выпали из рук. Мне сказали: «Лариса, не смотри, уйди!». А у него там кислород подключен. Сам он весь бело-синего цвета. Я орала на всю палату. Врачи не знали, что с ним.

Я сидела рядом с ним, и мне казалось, он синеет. Другие мамы подходят и говорят: «Ларис, он синеет!». На мой крик из коридора прибежали врачи и в спешке отправили его в реанимацию с остановкой сердца. Я не помню, как я бежала в эту реанимацию. Врачи меня даже не выгнали. Я видела, как его реанимировали. Видела, как ему совали трубки в нос и рот, заводили сердце. Я кричала, молила всех богов, и меня забрали из реанимации. Врач сказал, что он живой, в коме.

- Что сказали врачи? Почему так произошло?

- Собирали консилиум, приезжал врач из Санкт-Петербурга. Поставил цитомегаловирус головного мозга. После этого закрылся 3-й роддом. Мы подцепили его там, но это было не доказать. В результате клинической смерти у сына вымерли клетки головного мозга. Я молила Бога — какой бы ни был, лишь бы живой. Когда мне на 15-й день позвонил телефон, я боялась взять трубку. На первый звонок я не ответила, только на второй, говорю: «Подождите, не говорите ничего!», они отвечают: «Да вы что плачете? Приезжайте, у вас из комы мальчик вышел!». Из реанимации мне его отдали глубоким инвалидом.

- Как сейчас поживает Серафим?

- Он учится в школе, ходит в 3-й класс. Ходит на занятия в санатории. По выходным посещает службы в храме и знает все молитвы, участвует во всех конкурсах и получает дипломы. У него потрясающая память, и я очень им горжусь! Раз в год бываем на море. На всех мероприятиях он со мной. Наша команда его очень любит, и ему тоже нравится участвовать в этом. Я считаю, детей надо приучать к любви к животным, чтобы было меньше жестокости.

Сейчас у Серафима все хорошо. Каждое лето он бывает на море. Фото: Предоставлено героем публикации

- Расскажите больше о семье. Как родные отнеслись к Вашему занятию?

- У меня есть два старших сына - Андрей и Владимир. Обоим по 22 года, двойняшки. Их отец умер от рака, когда они были совсем маленькими. Андрей служит по контракту в космических войсках, а Владимир работает и хорошо зарабатывает, во всем мне помогает. Оба сына самостоятельные, каждый мечтает о своей квартире.

Старшие сыновья Ларисы во всем ей помогают (в кадре Серафим, Андрей и Владимир) Фото: Предоставлено героем публикации

Я замужем, венчанная. У меня прекрасный любящий муж. Он поддерживает меня во всем. Время на семью у меня есть, я не работаю.

В семье к занятию Ларисы относятся позитивно (в кадре Лариса с мужем). Фото: Предоставлено героем публикации

- Вы держите только собаку?

- Да, это та самая Марта, спасенная с пожара. У мужа астма, а у сына аллергия, поэтому других животных не держим. Мы убираемся по два раза в день, чтобы на полу не было собачьих волос. Кота-сфинкса Оливера тоже пришлось отдать — сын покрывался пятнами. Теперь Оливер живет у хорошего человека, я постоянно получаю фотографии.

Из домашних животных у Ларисы есть только собака Марта. Фото: Мария СОРОКИНА

Спасение животных — не способ заработка

- К слову об этом, помощь животным — дело затратное. Как зарабатываете и где берете средства, чтобы помогать животным?

- По сумме выплат на сына у меня получается более 50-ти тысяч рублей. Этих денег нам с ним вполне хватает, чтобы жить. Кроме того, муж работает и обеспечивает нас. Мы не богачи, но и не бедствуем.

А еще я завела кредитную карту, чтобы закрывать сборы. И наши девочки тоже так поступили. Мы вкладываем свои деньги. Благотворительные деньги я на эту карту не кладу. Собранные средства строго под отчетность идут на лечение кошек и собак, каждый чек я публикую в беседе.

- Вспомните интересный случай, связанный со сборами.

- Самый интересный сбор был с конем Малышом. Его надо было выкупить у цыган. Я собирала и ночью, не спала два дня. Это единственный крупный сбор, который я вела, и мы очень быстро его закрыли.

- Есть ли такой человек, который постоянно жертвует крупные суммы?

- У нас есть постоянные жертвователи, если так можно выразиться. Это девушка Оля, которая перевела на лечение щенков. Марина Овчинникова, которая нам стабильно помогает. Елена из города Дзержинск, которая поставила автоматический платеж на 10 тысяч рублей. Благодаря им хочется идти дальше. Есть люди, которые не переводят деньги, но постоянно заказывают корма.

Люди помогают не только деньгами, но и кормами. Фото: Предоставлено героем публикации

Как-то один мужчина перевел 37 тысяч рублей. Я переживала, что эти деньги переведены по ошибке. Спрашивала об этом во всех переписках. Только когда его жена написала, что это перевел ее муж, я выдохнула и порадовалась.

- Как считаете, пример Нижегородской области в части заботы о бездомных животных — положительный, или нет?

- Однозначно положительный! Благодаря нашему отлову на улицах стало меньше бродячих собак. У нас активно развивается зоозащитное движение. Открываются частные передержки. Это здорово, что мы развиваемся в этом направлении. Чем больше будет людей, которые будут открывать такие передержки, тем меньше будет животных на улицах.

- В мире начинают появляться города, победившие проблему бездомных животных. Такое возможно и у нас?

Это фантазия. К сожалению, в этом вопросе у нас перспектив мало. Если в каком-то поселке нет животных, значит, их убили. Потравить животных всегда проще, чем стерилизовать. Ничего положительного мы не ждем, жестокость так и будет процветать. Может быть, новые поколения будут другими, но пока я этого не вижу.

- Какова Ваша конечная цель?

- Я очень хочу, чтобы в нашем городе открывалось как можно больше таких передержек, как наша. Моя заветная мечта - открыть кабинет реанимации для сложных щенков и котят, которые попадают в руки волонтеров. Для маленьких, беззащитных пушистиков с закрытыми глазками. Они лежат такие маленькие, и их кормят. Я мечтаю, чтобы этим могли заниматься люди с ограниченными возможностями. Они должны знать, что жизнь продолжается, и они нам нужны в качестве волонтеров. Хотела бы подключить к этому процессу и дома для престарелых. Представляете, пожилой человек, которого некому навестить, научится выкармливать котят! Будет ухаживать за ними, как за детками. Это и им в радость, и нам большая помощь. Дать людям возможность заниматься добрым делом — вот чего я хочу.

К слову, желающие помочь «Империи кошек» с кормами для животных, могут обратиться к Ларисе лично по телефону: +79535670890.