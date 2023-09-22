Ямочный ремонт в Нижегородской области завершится к середине октября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ямочный ремонт на дорогах Нижегородской области должен быть завершен к середине октября. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО, где обсуждалась подготовка региональных дорог к зиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

- В рамках подготовки дорог к зимнему периоду до середины октября должен быть завершён ямочный ремонт, устранены мелкие деформации и повреждения покрытий, приведена в работоспособное состояние система дорожного водоотвода, - говорится в сообщении.

Напомним, в одном только Нижнем Новгороде план по ямочному ремонту дорог на этот сезон стоял в объеме 160 тысяч квадратных метров, что на 35% больше, чем в прошлом году.

Что касается содержания дорог предстоящей зимой, то их будут обслуживать 19 дородных и одна мостовая организация. Сейчас я предприятия подготавливают необходимую технику и закупают противогололедные материалы.