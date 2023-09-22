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Общество22 сентября 2023 5:40

Ямочный ремонт в Нижегородской области завершится к середине октября

Региональные дороги начинают готовить к зиме
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ямочный ремонт в Нижегородской области завершится к середине октября.

Ямочный ремонт в Нижегородской области завершится к середине октября.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ямочный ремонт на дорогах Нижегородской области должен быть завершен к середине октября. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО, где обсуждалась подготовка региональных дорог к зиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

- В рамках подготовки дорог к зимнему периоду до середины октября должен быть завершён ямочный ремонт, устранены мелкие деформации и повреждения покрытий, приведена в работоспособное состояние система дорожного водоотвода, - говорится в сообщении.

Напомним, в одном только Нижнем Новгороде план по ямочному ремонту дорог на этот сезон стоял в объеме 160 тысяч квадратных метров, что на 35% больше, чем в прошлом году.

Что касается содержания дорог предстоящей зимой, то их будут обслуживать 19 дородных и одна мостовая организация. Сейчас я предприятия подготавливают необходимую технику и закупают противогололедные материалы.

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