Взорвалась жидкость для розжига: Нижегородские врачи спасают ребенка, пострадавшего на пикнике в Белгородской области

Ребенка с сильными ожогами доставили из Белгородской области в Нижний Новгород. Фото: vk.com/belmedkat

20 сентября в Нижний Новгород из Белгородской области доставили ребенка, получившего сильные ожоги во время пикника. Об этом сообщили в отделении службы медицины катастроф станции скорой помощи Белгородской области.

Несчастный случай произошел на отдыхе, когда семья решила приготовить шашлыки. Ребенок находился около мангала в тот момент, когда рядом взорвалась бутылка с жидкостью для розжига. Ребенка обдало облаком пламени, из-за чего оказалось обожжено 30% тела. Пострадавшего срочно забрала «скорая», и медики приняли решение об эвакуации пациента в Нижний Новгород. Там его уже ждали врачи Ожогового центра ПИМУ.

Дорога из Белгородской области до приволжской столицы заняла чуть меньше 13 часов – столько времени понадобилось, чтобы на машине скорой помощи вместе с пациентом преодолеть тысячу километров.

- Трудная работа завершена, постоянный мониторинг пациента на всем продолжении пути, введение необходимых лекарственных средств позволили блаполучно доставить пострадавшего в Ожоговый центр. Состояние ребенка тяжёлое, но прогноз специалистов Ожогового центра оптимистичный, - рассказали белгородские медики.

Специалисты отмечают, что бутылки с жидкостью для розжига нередко взрываются прямо в руках. Чаще всего это происходит оттого, что производитель сэкономил и налил туда легколетучие нефтепродукты или бензин, а не специализированные жидкости. В ряде случаев люди сами неправильно пользуются средством для розжига: лить жидкость можно только на холодные угли, после чего надо дать им несколько минут пропитаться, и уже тогда поджигать. Отдыхающие же нередко подливают розжиг в полыхающий костер, что приводит к возгоранию бутылки и, как следствие, - ожогам.

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