Длинноногая блондинка из Нижнего Новгорода дошла до финала конкурса «Мисс Россия». Смотрим лучшие фото

22-летняя Мария Буднякова представит Нижний Новгород на конкурсе «Мисс Россия». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

18 сентября официально стартовал конкурс «Мисс Россия - 2023». Нижний Новгород в борьбе за корону будет представлять 22-летняя красавица Мария Буднякова. Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети.

- Друзья! Делюсь с вами исполнением моей мечты, я стала финалисткой национального конкурса красоты «Мисс Россия-2023»! Я рада представлять мою родину - город Нижний Новгород! – написала она.

Готовиться к финалу участницы будут три недели. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария признается, что конкуренция была жесточайшая: на конкурс пришло 85 тысяч заявок со всей страны, а в очном кастинге принимали участие 250 красоток. Но нижегородка смогла войти в топ-50 лучших. В финал прошли только 13 девушек, и Мария также оказалась в их числе.

Ранее Мария уже участвовала в нижегородских конкурсах красоты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь конкурсантки три недели будут готовиться к финальной церемонии: их ждут фитнес-тренировки, занятия ораторским и актерским мастерством, различные мастер-классы, встречи с диетологами и коуч-сессии. 19 сентября уже прошел первый день съемок официальной фотосессии конкурса. Съемки длились до позднего вечера, и усталость хоть и дала о себе знать, но Мария счастлива.

Девушка любит розовый цвет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Время позднее, но мне так нравится, что со мной здесь происходит, так что настроение просто «вау», - сказала Мария, приехав в отель после съемок. Короткое видео она выложила у себя на странице. Кстати, этот конкурс красоты для нижегородки не первый. Ранее она уже участвовала в конкурсе «Мисс Нижний Новгород».

Мария смогла оставить позади тысячи конкуренток. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Финал конкурса «Мисс Россия-2023» пройдет 8 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village в Москве.

Длинноногая красотка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КОНКРЕТНО

Какие требования предъявляются к участницам конкурса красоты «Мисс Россия 2023»

- возраст от 18 до 23 лет;

- рост выше 173 см;

- не замужем, не разведена;

- отсутствие детей;

- отсутствие татуировок;

- отсутствие эротических фото- и видеоматериалов с участием конкурсантки.