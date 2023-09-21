Трижды ударила малыша по лицу: Воспитательницу детского сада обвинили в избиении 1,5-годовалого ребенка в Нижнем Новгороде

Нижегородка не стала писать заявление на ударившую её сына воспитательницу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Настоящий скандал разразился в социальных сетях – молодая мамочка заявила о рукоприкладстве воспитателя детского сада №137 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Женщина рассказала, что 19 сентября она пришла забирать своего полуторогодовалого сынишку из яслей, где он находился для адаптации на полдня, и увидела, как его бьют.

– Заглянув в дверь группы, я увидела своего сына, сидящего за столиком. Он также увидел меня и заплакал, – передают слова мамочки в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|». – И тут воспитатель, не видя, что ребенок среагировал на меня, три раза ударила его по лицу. На лице у ребенка ссадина и, возможно, следы ударов нанесенные ранее.

После этого нижегородка направилась сразу к руководству детского сада, которое сообщило ей, что воспитательница будет уволена по собственному желанию.

– Как можно ударить малыша, который только знакомится с этим миром и уже сразу ощущает на себе жестокую агрессию? – негодует мамочка пострадавшего ребёнка. – Руководство МДОУ объяснили мне поведение воспитательницы её состоянием в связи с потерей мужа, тогда опять вопрос – как человек с нестабильной психикой может быть допущен к работе с детьми?

В соцсети нижегородка также выложила видео, где она как раз заходит в группу к своему сыну, но на кадрах рукоприкладства со стороны воспитателя не видно, так как запись обрывается. Пользователи интернета теперь активно обсуждают эту историю: одни поддерживают мамочку, а другие сомневаются в правдивости её слов.

– Это полнейшая клевета! Мой ребенок ходит к этому воспитателю с марта 2023. Только положительные отзывы! Ребенок ни разу не пришел с побоями или царапинами, всегда отдает детей чистыми, с поменянным подгузником, причесанным. Дочке нравится ходить в группу именно к НВ, – написала другая нижегородка Ирина И.

Тем временем полиция Нижнего Новгорода уже организовала проверку по этому поводу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, за медицинской помощью для сына женщина не обращалась, так как, с её слов, телесных повреждений у него нет.

– На момент общения с сотрудником полиции писать заявление о привлечении к ответственности воспитателя, которая, по ее мнению, нанесла побои ее малолетнему сыну, женщина также отказалась, – добавили в ведомстве. – Сотрудники ОВД проводят дальнейшие проверочные мероприятия.