Евгений Люлин посетил фестиваль «Окский ПараФест 2023». ФОТО: ЗСНО.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава Дзержинска Иван Носков посетили открытие фестиваля «Окский ПараФест 2023». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

- За прошедшие годы «ПараФест» стал стартовой площадкой для многих спортсменов-паралимпийцев. Есть ребята, которые тренировались в Дзержинске, прошли через «ПараФест», стали профессионалами, мастерами спорта международного класса. Год от года растёт авторитет фестиваля и всего дзержинского инваспорта, - рассказал Евгений Люлин. - Сейчас полным ходом идёт строительство специализированного Центра по адаптивным видам спорта, где будут тренироваться паралимпийцы.

Известно, что участниками фестиваля в этом году стали свыше 200 участников из разных регионов страны. В том числе впервые приехали паралимпийцы из ДНР и ЛНР.

- Своим личным примером наши спортсмены доказывают, что возможности человека безграничны, если есть воля к победе, желание тренироваться, упорство в достижении цели, - заявил Евгений Люлин. - Болезнь или травма может уничтожить человека, если опустить руки и перестать бороться. Очень важно, чтобы перед глазами был пример тех, кто не сдался, кто реализовался в спорте, кто сам вернулся в жизнь и повёл за собою других.